Angeklagter: „Bin in eine Falle getappt“

76-Jähriger wegen unerlaubter Drogen-Einfuhr vor Gericht / Kokainpaste in Wakeboards

+ Mehr als fünf Kilo Kokainpaste soll der 76-jährige Angeklagte nach Deutschland geschmuggelt haben. Rechts neben ihm: sein Anwalt Carsten Scheuchzer, links eine Dolmetscherin. - Foto: Koller

Bremen - Von Steffen Koller. In vier Flughäfen bemerkte scheinbar niemand etwas, am Airport Bremen schnappten die Zollbeamten zu: Weil er in präparierten Wakeboards rund 5,2 Kilo Kokainpaste nach Deutschland geschmuggelt haben soll, muss sich seit Mittwoch ein 76-Jähriger wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor dem Landgericht Bremen verantworten. Die Staatsanwaltschaft sprach in der Anklage von „bewusstem Handeln“. Der Mann glaubt hingegen, in eine Falle getappt zu sein.