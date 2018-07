Angeblich schwangere Trickdiebin bestiehlt Seniorin in deren eigener Wohnung

Bremen - Eine Trickdiebin hat am Sonntagnachmittag eine 70-jährige Frau erst in ihrer eigenen Wohnung bestohlen und dann geschlagen, als diese sie aufhalten wollte.

Die Frau, die laut Auskunft der Polizei zwischen 25 und 30 Jahre alt ist, klingelte am Nachmittag gegen 15.30 Uhr und bat die Seniorin darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Sie gab an, schwanger zu sein. Als die Unbekannte die Wohnung in der Bremer Neustadt wieder verlassen wollte, bemerkte die 70-Jährige jedoch, dass ihr Portemonnaie fehlte.

Daraufhin versuchte sie, die junge Frau am Gehen zu hindern und hielt sie an den Armen fest. Diese schlug nach der Seniorin, riss sich los und rannte weg.

Die Täterin ist den Angaben der Polizei zufolge zwischen 25 und 30 Jahren alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und sehr korpulent. Sie hatte schwarze, nach oben gebundene Haare. Die Frau trug am Sonntagnachmittag weite Kleidung und hatte am linken Oberarm eine Tätowierung. Die Polizei bittet um Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362 3888.

Rubriklistenbild: © dpa