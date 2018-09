Bremer Isolierungsspezialist Kaefer wird 100 Jahre alt

Bremen - Von Martin Kowalewski. Am Anfang stand ein Naturprodukt: Torf. Dann kam die Idee: Carl Kaefer, Jahrgang 1877, erkannte die Möglichkeit, Effizienz von Kühlräumen auf Schiffen zu steigern, indem man sie mit Torf auskleidet. Mit seinem Partner Robert Berman begann Käfer 1918 mit der Umsetzung.

Im Januar 1920 wurde die Firma Carl Kaefer & Co ins Handelsregister eingetragen. Heute ist das Bremer Unternehmen international tätig. Nun feiert es sein 100-jähriges Firmenjubiläum.

An 2 000 Standorten weltweit erzielt Kaefer heute mit 27 000 Mitarbeitern, davon 550 in Bremen, einen Jahresumsatz von 1,7 Milliarden Euro. Spezialisiert ist Kaefer auf die Bereiche Isolierung, Zugangstechnik, Korrosionsschutz, passiver Brandschutz und Innenausbau.

„Dazu, was sich im Detail ab 1918 abgespielt hat, gibt es keine Unterlagen. Wir wissen aber aus mündlichen Überlieferungen, dass Kaefer und Berman 1918 die Tätigkeit aufgenommen haben“, sagt Romy Budnik, Sprecherin bei Kaefer. Das Unternehmen habe weltweit das Jubiläum gefeiert, jede Niederlassung auf eigene Art. In Bremen kamen 1.200 Menschen zu einem Familientag.

Bewegte Geschichte

Nach 100 Jahren schaut das Unternehmen auf eine bewegte Geschichte zurück. In den 1920ern bekommt es Großaufträge von den Bremer Werften. Die Isolation von Kühlhäusern kommt als weiteres Tätigkeitsfeld hinzu. Unter den Nationalsozialisten droht dem Unternehmen der Ausschluss bei der Auftragsvergabe.

+ Die heutige Zentrale der Firma Kaefer in der Marktstraße 2 in der Bremer Innenstadt – in direkter Nachbarschaft zum Haus der Bürgerschaft. © Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG Der Grund: Gesellschafter Berman ist Jude. Er und Kaefer beschließen sein Ausscheiden als Gesellschafter. Berman, gebürtiger Tscheche, bleibt aber bis 1938 als Berater im Unternehmen und zieht dann nach Prag. 1942 stirbt er im Ghetto Litzmannstadt.

Kaefer bekommt zunehmend gesundheitliche Probleme und stirbt 1944. Bereits 1941 übernimmt Heinz Peter Koch das zu einer Kommanditgesellschaft gewordene Unternehmen. Inzwischen hat dieses Werkstätten in deutschen Werften gebaut. Die Zerstörung der Niederlassungen in Bremerhaven und Hamburg erlebt Kaefer nicht mehr. Nach Kriegsende verbieten die Alliierten den Schiffbau in Deutschland. Das Unternehmen konzentriert sich auf Kühlraum- und Industrieisolierungen.

In den 50ern macht sich das Unternehmen Kaefer einen Namen mit seewasserbeständigen Isolierlösungen. Zeitgleich spezialisiert es sich auf Einblecharbeiten und Blech-ummantelungen für Rohrisolierungen. Bei starkem Wachstum betätigt sich Kaefer in den 60er Jahren stark in den Bereichen Industrie und Hochbau und steigt in die Tätigkeitsfelder Akustik und Industrieschallisolierung ein. 1965 stirbt Koch mit 57 Jahren, seine Ehefrau Annelotte übernimmt 1966 mit den Söhnen die Geschäftsleitung. 1995 übergibt die Familie die Geschäftsführung an externe Manager. So werden Kapital und Management getrennt.

Arbeiten im Elbtunnel und auf Kreuzfahrtschiffen

Als in den 70ern die Kernkraftwerke ausgebaut werden, entwickelt das Unternehmen dekontaminierfähige Ganzmetallkassetten. Aus Norwegen kommt der erste Auftrag zur Ausstattung einer Ölbohrinsel. In den 80ern liefert Kaefer Schallisolierungen für U-Bahnen ins In- und Ausland. In den 90ern kommen weitere Großaufträge, erstmalig arbeitet Kaefer in einem Windkanal. In den 2000ern folgen Arbeiten im Elbtunnel auf dem Kreuzfahrtschiff „Queen Mary 2“, Produktionszweige entstehen unter anderem in Abu Dhabi.

Heute gibt es drei Arbeitsbereiche in dem Unternehmen: „Marine & Offshore“ ist auf Schiffen und Bohrinseln tätig. Der Geschäftsbereich „Industry“ erbringt für die Industrie neben Isolierung und Brandschutz auch Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Projektmanagement.

Im dritten Geschäftsbereich „Construction“ sind neben Innenausbau und Brandschutz auch Services in den Bereichen Akustik und Design verortet. Noch heute hat das Unternehmen seine Zentrale in Bremen. Sie befindet sich in der Marktstraße 2. Die aktuellen Geschäftsführer sind Peter Edelmann, Roland Gärber und Steen Ejlskov Hansen. Das Jubiläum wird heute Abend mit einem Fest in der Glocke gefeiert.

www.kaefer.com