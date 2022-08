Anfahrt, Einlass, Tickets: Alle Infos zum Konzert der Ärzte in Bremen

Von: Yannick Hanke

Die Ärtze kommen nach Bremen. Am Samstag, 20. August 2022, spielen Bela, Farin und Rod auf der Bürgerweide. © Jörg Steinmetz/dpa/imago Montage

Die Ärzte kommen nach Bremen und spielen ein Konzert auf der Bürgerweide. Alle Infos zum Auftritt von Bela, Farin und Rod am Samstag, 20. August 2022.

Bremen – „Es gibt nur einen Gott – BelaFarinRod!“. Ein Ausruf, den Fans von Die Ärzte seit Jahren skandieren. Die kultige Rockband aus Berlin will von Altersruhe nichts wissen und ist mal wieder auf Tournee. Die führt Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo González auch nach Bremen. Am Samstag, 20. August 2022, spielen Die Ärzte auf der Bürgerweide vor der ÖVB-Arena. Ein Open-Air-Konzert also, das mit Klassikern aus vier Jahrzehnten Bandgeschichte ganiert wird. Kreiszeitung.de hat alle Infos zum Ärzte-Auftritt in Bremen.

Die Ärzte in Bremen: Gibt es noch Tickets für das Konzert auf der Bürgerweide?

Die Ärzte kommen also nach Bremen. Ursprünglich sollte das Trio ein ausverkauftes Konzert in der ÖVB-Arena spielen – am 15. November 2020. Aufgrund der damaligen Pandemie-Lage wurde der Auftritt von Bela, Farin und Rod jedoch auf den 11. November 2021 verschoben – ehe die komplette, ersatzlose Absage erfolgte. Zumindest, was ein Konzert in der ÖVB-Arena angeht.

Denn nun dürfen die Ärzte auf der Bürgerweide vor der ÖVB-Arena spielen. Im Rahmen ihrer „Buffalo Bill in Rom Tour 2022“ zieht es Bela, Farin und Rod in die Hansestadt. Die gute Nachricht: Resttickets sind noch immer erhältlich und können auf eventim.de für 69,50 Euro pro Karte erworben werden. Interessierte können jedoch maximal vier Tickets für das Ärzte-Konzert in Bremen ordern. Alternativ lädt übrigens das Reload Festival 2022 in Sulingen zum munteren Moshen ein.

Die Ärzte in Bremen: Wie gestaltet sich die Anreise zur Bürgerweide vor der ÖVB-Arena?

Besser geht es nicht: Da die Bürgerweide auf der Rückseite des Bremer Bahnhofs liegt, empfehlen sich die An- und Abreise per Bus und Bahn. Doch Obacht: Die Eintrittskarte für das Konzert der Ärzte gilt nicht als Fahrkarte für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). In diesem Fall kann jedoch auf das 9-Euro-Ticket zurückgegriffen werden. Fans von Bela, Farin und Rod, die aus Bremen Nord oder Bremerhaven anreisen, sollten sich vorher jedoch auf www.vbn.de oder telefonisch unter 0421/ 59 60 59 informieren. Schließlich kann es aufgrund von Gleiserneuerungen zu Zugausfällen und veränderten Fahrtzeiten kommen.

Wer sind Die Ärzte? Die Ärzte sind eine deutsche Rockband aus Berlin, die sich bereits 1982 gegründet hat. Die aktuelle Besetzung besteht aus Farin Urlaub, Bela B (beide Gründungsmitglieder) sowie Rodrigo González. Bislang können Die Ärzte auf 14 Studioalben zurückblicken, das aktuellste hört auf den Namen „Dunkel“ und ist erst im September 2021 erschienen. Selbstironisch bezeichnet sich das Trio als „Die beste Band der Welt“, die aktuell auf „Buffalo Bill in Rom Tour 2022“ durch Deutschland reist. Zu den bekanntesten Ärzte-Songs zählen „Zu spät“, „Westerland“, „Schrei nach Liebe“, „Männer sind Schweine“, „Deine Schuld“, „Junge“, „Lasse redn“, „“M&F“ sowie „True Romance“.

Wer mit dem Rad zum Ärzte-Konzert in Bremen anreist, sollte darauf achten, den eigenen Drahtesel nicht an Absperrzäunen festzuketten. Dieser wird dann nämlich kostenpflichtig entfernt. Wer auf das Auto zurückgreift, sollte sich vorab über die aktuelle Verkehrssituation informieren. Denn direkt an der Bürgerweide gibt es nur eine begrenzte Anzahl öffentlicher, gebührenpflichtiger Parkplätze.

Die Ärzte in Bremen: Ab wann darf ich die Bürgerweide betreten?

Der Einlass zum Konzert der Ärzte auf der Bürgerweide am Samstag, 20. August 2022, erfolgt bereits ab 17:00 Uhr. Hierfür gibt es zwei Eingänge: an der Theodor-Heuss-Allee sowie auf dem Vorplatz des Schlachthofes (Skaterplatz). Das Konzert beginnt dann um 19:00 Uhr, es ist bis 23:00 Uhr angesetzt. Als Vorband für die Ärzte spielt die norwegische Rockband Gluecifer. Wichtig: Während der gesamten Veranstaltung ist es möglich, auf das Gelände zu gelangen.

Die Ärzte in Bremen: Was muss ich alles beim Einlass beachten und welche Gegenstände sind verboten?

Wie bei den meisten Konzerten gibt es auch beim Auftritt der Ärzte auf der Bürgerweide einiges zu beachten. Die Mitnahme von Taschen und Rucksäcken ist grundsätzlich erlaubt, jedoch nur bis zu einer Größe des Formats DIN A4 (21 x 29,7 Zentimeter). Generell empfehlen die Veranstalter des Ärzte-Konzerts in Bremen, sich nur auf das Nötigste an Gepäck zu beschränken. Zudem sind folgende Gegenstände auf dem Open-Air-Gelände strikt verboten:

große Taschen, Koffer, Körbe oder Kühltaschen

professionelle Kameras mit Wechsel- und/oder Zoomobjektiven sowie Audio- und Videoaufnahmegeräte aller Art, Licht- und Videoausrüstungen

GoPro-Kameras und Selfie-Sticks

elektronische Geräte wie Tablets, Laptops oder Powerbanks

Essen und Getränke

Stühle, Hocker, Picknickdecken

Waffen, Pfefferspray, Stöcke

Werkzeuge, Taschenlampen, Laserpointer

Regenschirme mit Spitze (kleine Knirpse sind erlaubt)

Pyrotechnische Gegenstände jeglicher Art

Helme

Schlüssel- und Geldbörsenketten sowie mit Killernieten oder Spitzerem bestückte Kleidungsstücke

Darüber hinaus ist es beim Konzert der Ärzte auf der Bürgerweide auch nicht erlaubt, Glasbehälter und -flachen, Dosen, Hartverpackungen oder sonstige als Wurfgeschosse verwendbare Gegenstände, beispielsweise Deo oder Parfum, mit sich zu führen. Und auch Tiere sind beim Auftritt von Bela, Farin und Rod nicht gestattet. Übrigens: Wer jünger als sechs Jahre ist, hat das Nachsehen. Denn dann ist der Einlass auch mit einer erziehungsberechtigten Person nicht erlaubt.

Die Ärzte in Bremen: Gibt es Corona-Beschränkungen während des Auftritts auf der Bürgerweide?

Grundsätzlich müssen beim Konzert der Ärzte in Bremen keine Corona-Beschränkungen beachtet werden. Empfohlen wird jedoch, auf die gängigen Abstands- und Hygieneregeln zu achten sowie eine Schutzmaske gegen das Coronavirus und Varianten wie Omikron BA.5 zu tragen. Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen greift natürlich weiterhin.

Die Ärzte in Bremen: Was muss ich als Rollstuhlfahrer beachten?

Sitzplätze sind beim Konzert der Ärzte in Bremen generell nicht vorhanden. Doch wird es auf der Bürgerweide ein eigenes Rollstuhlpodest geben. Dies ist auch nur für Rollstuhlfahrer und jeweils eine Begleitung vorgesehen.

Die Ärzte in Bremen: Wie soll das Wetter am Wochenende werden?

Bislang ist der Wettergott den Ärzte-Fans in Bremen wohlgesonnen. Denn die bisherige Wettervorhersage verspricht einen sonnigen Tag in der Hansestadt mit angenehmen Temperaturen von bis zu 22 Grad – auch am späten Nachmittag und am Abend. Regen wird aktuell keiner erwartet. Übrigens: Wer am 20. August keine Zeit hat oder Die Ärzte im Doppelpack mitnehmen will, der hat auch noch die Option auf das Konzert in Hamburg.