Ansturm auf Bremer Gratis-Masken

Schlangen vor Apotheken

+ © Kuzaj „Vergriffen“: Schild an einer Apotheke in der City. © Kuzaj

Bremen – Kostenlose FFP2-Masken für Bremer Bürger, die 65 Jahre oder älter sind – das sorgte am Freitag zeitweilig für einen Ansturm auf Bremens Apotheken. Über sie nämlich werden die zunächst einmal 450 000 Masken verteilt. Erlaubt sind zehn pro Person und Monat – für Senioren mit Wohnsitz in Bremen. Viele von ihnen tauschten ihren Wohnsitz am Freitag zeitweilig gegen einen Platz in einer Warteschlange.