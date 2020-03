Volliger Stimmverlust: Walzerkönig André Rieu verschiebt Konzerte in Bremen und Hamburg

Der niederländische Musiker André Rieu muss wegen einer Stimmbandentzündung seine Konzerte in Hamburg und Bremen absagen.

Bremen/Hamburg – „André Rieu hat eine Stimmbandentzündung verbunden mit völligem Stimmverlust“, teilte der Veranstalter am Freitag in Hamburg nach der Probe für den Auftritt am Abend in der Barclaycard-Arena mit. Das Konzert des Geigers werde auf den 9. April verschoben, hieß es. Für den Abend waren etwa 8.600 Besucher erwartet worden.

André Rieu verschiebt Konzert: Neuer Termin für Bremen steht fest

Auch das für Sonnabend, 7. März, geplante Konzert des Walzerkönigs in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena) auf der Bürgerweide kann den Angaben zufolge nicht stattfinden. Es wird auf den 8. April verschoben. Rieu und sein Johann-Strauss-Orchester „bedauern die Verschiebung sehr“, so die Mitteilung. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, hieß es.

dpa