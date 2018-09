„Tag des offenen Denkmals“: Eine Stippvisite im ehemaligen Fruchthof am Breitenweg

Ananas mit Gleisanschluss

+ © Esser Wendeltreppen mit Handläufen aus Messing – die Treppenhäuser im Fruchthof am Breitenweg sind lichtdurchflutet. © Esser

Bremen - Von Jörg Esser. Die Banane ist weg. Sie ist vor einiger Zeit von der Fassade abmontiert worden. Der alte Besitzer soll sie nach Hamburg exportiert haben. Doch im ehemaligen Fruchthof am Breitenweg sind noch zeitgeschichtliche Spuren zu finden, die an Bremens führende Rolle im deutschen Südfrüchte-Handel erinnern. Das zeigte eine Stippvisite am Sonntag beim „Tag des offenen Denkmals“.