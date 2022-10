36-Jähriger niedergestochen: Mann stirbt am Tatort

Von: Felix Busjaeger

In Bremen ist ein Mann nach einem Messerangriff gestorben. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. Derzeit laufen die Ermittlungen.

Bremen – Schrecklicher Vorfall in der Bremer Neustadt: Nach einem Messerangriff ist ein 36-jähriger Mann gestorben. Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und konnte noch in der Nähe des Tatorts zwei Verdächtige stellen. Wie aus den Informationen der Einsatzkräfte hervorgeht, kam es gegen 2:00 Uhr in der Nacht zu Samstag, dem 22. Oktober, an der Straße „Am Werderufer“ zu dem Vorfall.

Mann stirbt nach Angriff mit Messer in Bremen: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Gegen kurz nach 2:00 Uhr hatten Zeugen den stark blutenden Mann bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Wie es heißt, sei der Mann trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen an seinen schweren Verletzungen gestorben. Durch eine Bereichsfahndung konnte die Polizei schließlich die zwei Tatverdächtigen im Alter von 25 und 41 Jahren festnehmen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an. Auch am Samstagvormittag waren Beamte vor Ort im Einsatz, um weitere Spuren zu sichern. Erste Ermittlungsergebnisse deuten derweil darauf hin, dass sich die Tatverdächtigen der Messerstecherei in Bremen und das Opfer kannten. Die Polizei Bremen sucht weitere Zeugen, die gebeten werden, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

