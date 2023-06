Bye Bye, Bierflasche? EU und Brauereien nähern sich im Streit um neues Pfandsystem an

Von: Marvin Köhnken

In der Bremer Union Brauerei achtet das Team darauf, möglichst gut für nachhaltige Pfandsysteme geeignete Flaschen zu nutzen. Longneck-Flaschen in grün oder braun sind mögliche Alternativen. (Montage: kreiszeitung.de) © Marvin Köhnken & Alexandra Turkina/imago

Die EU erarbeitet neue Regeln für Pfandsysteme. Der Aufschrei in der Bierbranche war groß – nun gibt es einen Dialog, um das Ende der deutschen Bierflasche zu verhindern. In Bremen wünscht man sich darüber hinaus mehr Regionalität.

Bremen/Brüssel – In den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) soll es künftig eine neue Verpackungsverordnung geben. Diese Pläne führten zuletzt zu Verunsicherung. Mit Einführung eines neuen Systems stehe die Zukunft der in Deutschland genutzten Mehrweg-Flaschen und Getränkekästen auf dem Spiel. Allen voran kritisierte der Deutsche Brauer-Bund die EU-Pläne.

Erklärtes Ziel der EU-Kommission ist es, Verpackungsmüll zu vermeiden und die Kreislaufwirtschaft in allen EU-Staaten zu fördern. Die deutschen Brauer wiederum fürchtete in einer Meldung von Ende Mai vor allem die zu erwartenden Bürokratie des Systems, die Idee einer „dauerhaft angebrachten Kennzeichnung“ auf Flaschen und die Unvereinbarkeit von Getränkekästen mit den neuen Vorgaben.

EU-Kommission: „Pfandsystem in Deutschland ein Erfolg“

Anfang Juni kam dann die Entwarnung: Die EU-Kommission reagierte auf die Kritik und konkretisierte die Pläne für die Verpackungsverordnung. Mehrweg-Flaschen müssten nicht etwa eingeschmolzen und mit einer Gravur wieder auf den Markt gebracht werden. Papier-Etiketten sollen vollkommen ausreichen, um eine Flasche in den Umlauf zu bringen. Auch Pfandkästen seien wohl kein Problem. Es spreche nichts dagegen, die „Transportverpackungen in bestehenden Mehrwegsystemen“ von der Regel auszunehmen. Diese sieht vor, dass der Leerraum in einer Verpackung weniger als 40 Prozent betragen müsse.

Pfandkästen machen einen beträchtlichen Teil der Bier-Logistik aus – auch bei Beck‘s in Bremen. Die aktuellen Bestände wären mit einer neuen EU-Verpackungsverordnung wohl nicht von der Zerstörung bedroht. © Marvin Köhnken

Statt das Pfandsystem in Deutschland aus den Angeln zu heben, schreibt die EU-Kommission: „Das Pfandsystem in Deutschland ist ein Erfolg. Die Kommission ermuntert auch andere Mitgliedstaaten und Wirtschaftszweige, solche Systeme einzuführen.“ Derzeit fallen demnach im Durchschnitt in Europa fast 180 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf und Jahr an. Hier solle das neue System EU-weit ansetzen.

Union Brauerei Bremen plädiert beim Pfand für regionalere Systeme

Dass nun ein gemeinsamer Dialog über die geplante Verpackungsverordnung in Gang gekommen ist, freut nicht nur den Brauer-Bund. Auch Markus Zeller von der Union Brauerei in Bremen sieht die Diskussion auf einem guten Weg. Man gehe nicht von der Abschaffung der bewährten Behälter aus. „Vielmehr ist unser System ein Stück weit ein Vorbild für die EU“, ist der Co-Gründer der Union Brauerei überzeugt.

Nicht zu sehen sei bislang wiederum, dass die EU auch einen Schwerpunkt auf regionale Systeme legt, so Markus Zeller. Kurze Wege und Anbieter, die neutrale Mehrweg-Flaschen einsetzen, seien Punkte, die das bestehende System in Deutschland weiter voranbringen würden. In der Brauerei in Bremen-Walle werden die zahlreichen Bierkreationen in sogenannte Longneck-Flaschen abgefüllt.

Als ein Thema für die nahe Zukunft geht Zeller noch einen Schritt weiter: Die Pfandsätze zu erhöhen, würde zusätzlich dazu führen, dass die Kreislaufwirtschaft in Deutschland und der EU gefördert wird. Zuletzt hatte Sebastian Priller vom Brauhaus Riegele aus Augsburg auch eine solche Forderung gestellt. 25 Cent für eine Flasche und 10 Euro für eine Kiste seien angemessen. Diese Preise entsprächen dem, was Brauereien durch verlorene Behälter in Ersatz investieren müssten, so der Brauerei-Chef gegenüber Sat.1 Bayern.

Markus Zeller aus Bremen richtet einen Rat an alle Verbraucher, um nachhaltiger zu genießen: „Jeder Kunde kann darauf achten, in was für Flaschen Bier abgefüllt ist.“ Standardisierte Flaschen begünstigten regionale Systeme, das gelte im Norden wie im Süden der Republik. Auch beim Kauf bayerischer Biere, die nicht in Langneck-Flaschen verkauft werden, helfe ein bewusster Blick auf die Form der Flaschen – weil trotz aller Bier-Vielfalt im Freistaat auch dort häufig auf einheitliche Gefäße geachtet werde.