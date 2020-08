An der Bremer Schlachte wird jetzt tüchtig abgeschleppt

+ © Kuzaj Enge Straßen in Schlachte-Nähe – wie hier die Kranpforte – werden abends oft rücksichtslos zugeparkt. Das Ordnungsamt geht jetzt gegen Falschparker vor. © Kuzaj

von Thomas Kuzaj schließen

Bremen – Corona hin, Pandemie her – die Sommerabende an der Schlachte sind voll, sehr voll. Rund um den Bummel-Boulevard parken Feierwütige, so der Eindruck, alles zu. Nun hat das Ordnungsamt reagiert – mit einer tagelangen Schwerpunktaktion gegen Falschparker. Die Bilanz spricht eine deutliche Sprache: In der Zeit vom 31. Juli bis zum 9. August sprachen die Verkehrsüberwacher 721 Verwarnungen aus und ließen 135 Fahrzeuge abschleppen. In 113 Fällen wurden Falschparker mündlich ermahnt. Diese Zahlen nannte eine Sprecherin des Innenressorts am Mittwoch.