Sperrung der Brücke über Utbremer Kreisel: Ampelschaltung sorgt für Ordnung

Bremen - Von Martin Kowalewski. 7.20 Uhr am Utbremer Kreisel: Die veränderte Ampelschaltung sorgt für Ordnung. Auf den umliegenden Straßen Utbremer Ring und Osterfeuerberger Ring fließt der Verkehr recht gut ab, hinter den Ampeln stauen sich ein paar Autos.

An den Auf- und Abfahrten zur B 6 ist es anders. Dort stauen sich Autos und Laster dauerhaft ein gutes Stück zurück, zeitweise bis auf die Hauptfahrbahn. Der B 6-Fly-Over oberhalb des Kreisels ist seit Mittwoch wegen dringender Sanierungsarbeiten eine Woche lang gesperrt.

Sobald die Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße „Grün“ an der Ampel haben, wird es auf dem Kreisel voll. Immer wieder ertönen Hupen. Danach fahren ein paar Autos aus den beiden Stadtstraßen. Das wirkt wie eine Verschnaufpause auf dem Kreisel.

Entspannter Morgen

Martin Stellmann vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) ist zufrieden. „Der Morgen lief richtig entspannt. Viele unserer Kunden haben wohl die Berichterstattung und unsere vielen Warnungen wahrgenommen“, sagt er. Die Wartezeiten hätten sich in Grenzen gehalten, das hätten ihm auch Autofahrer gesagt.

„Aus Richtung Weserbrücke staute sich der Verkehr bis zum Utbremer Tunnel zurück. Das sind ein paar hundert Meter“, sagt Stellmann. „In der anderen Richtung hatten wir das gleiche Bild.“ Er hofft, dass diese Erfahrung nicht wie eine Einladung wirke, die besonderen Umstände aufgrund der Baustelle zu ignorieren.

Fahrer bleiben der B6 treu

Die Fahrer scheinen der B 6 treu zu bleiben, auch die, deren Weg über die Weser führt. In der Innenstadt fließt der Verkehr auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke und der Bürgermeister-Smidt-Brücke. Nichts deutet an diesem Morgen auf eine Überlastung durch Nutzer von Alternativrouten hin. Diese Routen möchte Stellmann auch niemandem empfehlen.

„Würde man Verkehrsteilnehmer durch die städtischen Quartiere schicken, schickt man sie in die Irre“, sagt er. „Meistens dauert es ein bis zwei Tage, bis die Leute merken, dass das nichts bringt. Für eine Bundesfernstraße gibt es nie leistungsgerechte Alternativen, die parallel laufen.“

Spurrillen dulden keinen Aufschub

Der Grund für die Bauarbeiten: Auf der Brücke sind gefährliche Spurrillen auf der Fahrbahn entstanden, Folgen der Hitze und Lkw-Staus. „Die Standfestigkeit des Asphalts bei Staus leidet, sobald Temperaturen von mehr als 30 Grad auftreten“, sagt Stellmann. Lastwagen verursachten dann bei Hitze die Schäden, Autos seien kein Problem.

Der ASV-Experte ist froh, dass die Arbeiten zeitnah begonnen haben. „Wir sind am 9. August schon auf Tempo 30 runtergegangen“, sagt Stellmann. „Aufzuschieben hätte bedeutet, bis ins nächste Jahr zu warten. Da wäre es vorher zut Sperrung gekommen. Und dann hätte man sich wirklich beschweren können. Bei Fernverkehrsstraßen gibt es nie einen günstigen Zeitpunkt für eine Sperrung“, so Stellmann.

Weitere Baustellen schon geplant

Bremen habe in diesem Fall noch Glück im Unglück gehabt, obwohl die Arbeiten in eine Zeit fallen, in der auch auf der A 1 gearbeitet werde. „Wir haben Glück gehabt, dass die baulichen Kapazitäten frei sind. Es wird ein spezieller Gussasphalt gebraucht“, erklärt Stellmann. „Außerdem sind die Bauunternehmen zur Zeit voll ausgelastet.“ Immerhin wird ein Fahrbahnabschnitt mit einer Länge von 600 Metern saniert. Die Sperrung endet voraussichtlich am 22. August.

Die Autofahrer müssen sich auf weitere Baustellen gefasst machen. „Wir werden den Asphalt auf der Weserbrücke der A 1 erneuern. Auf dem Nordwestknoten werden wir die Spurrinnen fein fräsen. Das werden wir nachts machen“, sagt Stellmann.