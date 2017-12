Bremer Forscherin will den Stoffkreislauf im Meer besser verstehen lernen

Auf zum Amazonas

+ © Jacobs University Andrea Koschinsky, Professorin für Geochemie an der Jacobs-Universität, leitet die interdisziplinäre Forschungsfahrt zum Mündungsbecken des Amazonas. © Jacobs University

Bremen - „Wir wollen den Stoffkreislauf im Meer besser verstehen lernen“, beschreibt Andrea Koschinsky das Ziel der Forschungsfahrt M 147. Die Professorin für Geochemie an der Jacobs-Universität in Grohn hat Großes vor: Sie wird im April zum Mündungsbecken des Amazonas aufbrechen – als Leiterin des interdisziplinären Forschungsprojekts an Bord des Forschungsschiffes „Meteor“.