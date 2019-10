Amazon legt in Bremen los

Neues Verteilzentrum im GVZ

+ Amazon legt jetzt in Bremen los. Foto: KOLLER

Bremen – Los geht's: Der Internetriese Amazon startet in dieser Woche seinen Betrieb im neuen Verteilzentrum. Von dem Zentrum – einem von etwa zehn in Deutschland – bedient der Onlinehändler die sogenannte letzte Meile, also den Weg zum Kunden. Von Bremen aus beträgt der Radius etwa 50 bis 60 Kilometer.