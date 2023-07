Howard Carpendale nah am Publikum auf der Seebühne: Unwetter führt zu Konzert-Abbruch

Von: Martin Kowalewski

Teilen

Nah an den Fans: Howard Carpendale legte am Sonntagabend mit Live-Band auf der Bremer Seebühne einen Konzertauftakt nach Maß hin. Doch nach gut einer Stunde machte das Wetter allen einen Strich durch die Rechnung. © Kowalewski

Auf der Seebühne Bremen geht es Schlag auf Schlag: Stars ganz unterschiedlicher Couleur wechseln sich ab. Am Sonntagabend begeisterte Howard Carpendale seine Fans – allerdings nur etwa eine Stunde, dann kam ein Unwetter.

Bremen – Es ist am Sonntagabend ein Auftakt nach Maß mit einem begeisterten Publikum. Rund 2.500 Zuschauer auf der Seebühne sind von Anfang an ganz bei ihrem Star Howard Carpendale. Doch nach etwa einer Stunde zur Pause macht ein Unwetter einem perfekten Abend mit „Howie“ und seiner Live-Band einen Strich durch die Rechnung.

Kurz nach 20 Uhr werden die Zuschauer mit Hinweisen auf den Leinwänden aufgefordert, die Seebühne in Gröpelingen zu räumen und das Einkaufszentrum „Waterfront“ als Rückzugsort aufzusuchen. Der Himmel wird grau, das Wetter verschlechtert sich zusehends. Dennoch: Einige Fans, die im Freien vor dem Eingang der „Waterfront“ stehen und warten, singen lauthals „Ti amo“. Dann Klarheit: Der Abend ist gelaufen, das Konzert von Howard Carpendale muss abgebrochen werden. Bald blitzt es am Himmel.

„Howie“-Fans singen vor der „Waterfront“ in Bremen

Schon vor Konzertbeginn wird in einer Durchsage auf die schlechte Wetterlage hingewiesen. Dann ein vorzüglicher Konzertbeginn. Die große Band tritt auf. Ein voller Rock-Sound heizt dem Publikum ein. Ein Saxophonist entlockt seinem Instrument satte Töne. Ein großer klanglicher Aufwand weckt Erwartungen auf einen schönen Konzertabend. Howard Carpendale betritt die Bühne an der Weser. Ein Blick auf die Flusstreppe: Das Publikum erhebt sich umgehend von den Sitzen. Ein Konzertbeginn, wie er im Buche steht.

Carpendale eingerechnet, sind ein Dutzend Musiker im Einsatz. Mitreißende und auch sentimentale Soli erklingen. Eine kraftvolle Show mit viel musikalischem Aufwand! Die Umsetzung passt gut zu den Open-Air-Bedingungen. Der 77-jährige Sänger ist bestens aufgelegt und nah an seinem Publikum. Er plaudert und ist gut bei Stimme. Beim Singen wirkt er oft vertieft, schließt die Augen. Als von der Tribüne laute „Howie“-Rufe kommen, antwortet er: „Alles gut, Jungs!“ Als Reaktion auf Rufe aus dem Publikum wird der Song „Fremde oder Freunde“ spontan angespielt, obwohl er nicht im Set steht. Schlicht, aber schön und herzlich!

Carpendale: In Deutschland wird zu viel über Arten von Musik geredet

Carpendale meint, in Deutschland werde einfach zu viel über verschiedene Arten von Musik geredet. Er sei mit den Beatles, Hendrix und den Rolling Stones groß geworden. Der Sänger erzählt von einer Fernsehshow, bei der das Publikum auf die Zählzeiten zwei und vier mitgeklatscht hat. Das sei die Art, wie Amerikaner und Engländer Musik hören, so Carpendale. Das will er den Zuschauern nahebringen. Die Fans sollen mitklatschen, so wie es Bandmitglieder vormachen. Der Song dafür: „Alles überlebt“. Die Zuschauer sind dabei. „Ist mal was anderes, auf zwei und vier“, sagt der Sänger nach dem Song, der rockig daherkommt.

Auf Facebook hat „Howie“ seine Fans nach Songs gefragt, die sie auf der Open-Air-Tour hören wollen. Es habe viele Vorschläge gegeben. Es folgt ein Lied, das der Sänger selbst nicht auf dem Plan hatte: „Vielleicht niemals“. Gefühlvoll sind elektronisch erzeugte „Gesangsstimmen“ in den Song integriert.

Im Lied „Du bist doch noch hier“ widmet er sich einem Thema, das oft verdrängt wird, dem Abschiednehmen. Gefühlvolle Saxophon- und Gitarrensoli erklingen. Ein Song mit Gänsehautpotenzial. Und dieses hat auch „Na, und?“ mit der Refrain-Zeile „Denn so ganz geht man nie“.

Wiederholung von Carpendale nach Gewitter-Abbruch noch offen

Doch an diesem Abend mit dem Unwetter, mit einem Sturm, der wie aus dem Nichts ausbricht, kommt Howard Carpendale nach der Pause nicht zurück auf die Bühne. Ob das Konzert möglicherweise wiederholt wird, es als „gespielt gilt“ oder die Besucher Geld zurückbekommen, war laut Konzertagentur Semmel am Dienstagnachmittag noch in der Klärung.

„Leib und Leben gehen vor“, sagt Jörn Meyer, Chef des Metropoltheaters und Macher der Seebühne zum Abbruch. Die Gefahr für Künstler und Besucher durch Blitzschlag oder umherfliegende Teile sei zu groß. In so einem Fall bleibe nur das nötigste Personal auf dem Gelände. „Einen Abbruch macht man sich nicht leicht“, betont der Geschäftsführer. Da keine Wetterbesserung in Sicht gewesen sei, habe sich ein Gremium nach der Evakuierung für den Abbruch entschieden.

Täglich um 18 Uhr per Mail: Unser Newsletter aus der Region, für die Region – hier kostenlos anmelden!

Größtenteils ist das Wetter der Seebühne, die im dritten Jahr auf der Weser steht, sehr wohlgesonnen. Absagen oder Verschiebungen sind die Ausnahme.