Am helllichten Tag: Gruppe attackiert 27-Jährigen mit Hammer

Von: Fabian Raddatz

Die Polizei in Bremen sucht nach einer brutalen Attacke auf einen 27-Jährigen nach Zeugen. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Drei Männer haben einen 27-Jährigen am frühen Freitagnachmittag in Bremen mit einem Hammer angegriffen. Das Opfer wurde schwer verletzt.

Bremen – Brutale Attacke in der Bremer Bahnhofsvorstadt: Am helllichten Tag schlagen und treten drei Männer auf einen 27-Jährigen ein. Dabei kommt auch ein Hammer zum Einsatz. Das Opfer kommt mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, die Polizei nimmt die Täter am 25. November 2022, noch vor Ort fest.

Dabei soll sich das Trio dem 27-Jährigen am Breitenweg, in der Nähe des Cinemaxx-Kinos genähert haben. Das Opfer schlief, als die Männer zuschlugen. Sie traten und schlugen auf den Mann ein, einer soll dabei auch mit einem Gummihammer auf seinen Kopf eingeschlagen haben.

Die Polizei nahm die Angreifer noch vor Ort fest, sie seien dem Trinker- und Obdachlosenmilieu zuzuordnen und waren laut den Beamten bei der Tat stark alkoholisiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise gehen jederzeit an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.