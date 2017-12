Hasselhoff, Maffay und Engler kommen 2018 nach Bremen

Mehr als 30 Jahre stehen die Band „Pur“ und ihr Frontmann Hartmut Engler (Mitte) auf der Bühne. Am 11. Dezember gastieren sie in der Bremer Stadthalle.

Bremen - Von Jörg Esser. Schlagerstar Helene Fischer füllt zweimal die Stadthalle (ÖVB-Arena). Die Konzerte am 27. und 28. Januar sind ausverkauft. Weitere Topmusiker und Topbands werden im Laufe des Jahres in Bremen erwartet – von Peter Maffay über David Hasselhoff und Andreas Gabalier bis zu „Santiano“ und „Pur“.

Altrocker Maffay kommt ohne Tabaluga und Arktos, dafür mit Band zur „MTV Unplugged Tour 2018“ in die Bremer Arena – und zwar am 15. Februar. Weiter geht es mit Live-Musik auf der Bürgerweide am 28. Februar. Dann werden die Shanty-Rocker Pete Sage, Björn Both, Timsen Hinrichsen, Axel Stosberg und Andreas Fannert von der Flensburger Band „Santiano“ in der Stadthalle erwartet. Sie präsentieren ihr Programm „Im Auge des Sturms“.

Auf die großen Bühnen zurückgekehrt ist die „Kelly Family“ – am 4. März gastiert sie in der Stadthalle. Auch die umstrittenen Südtiroler Rocker von „Frei.Wild“ wollen die große Halle füllen – am 13. April mit ihrem neuen Album „Rivalen und Rebellen“. Altmeister David Hasselhoff tritt am 28. April in der Stadthalle auf, 30 Jahre nach der Premiere seines Songs „Looking For Freedom“. Der „Baywatcher“ bringt „K.I.T.T.“, seinen vierrädrigen Kumpel aus „Knight Rider“, mit nach Bremen.

Florian Silbereisen präsentiert am 4. Mai das „Große Schlagerfest“. Und das wird als „Party des Jahres“ angekündigt. Mit dabei: die Band „Klubbb 3“, in der „Flori“ mit Jan Smit und Christoff singt.

Im Sommer gibt es ein weiteres „Unplugged“-Konzert – am 19. August mit Marius Müller-Westernhagen. Der „Mountain-Man“ Andreas Gabalier ist im Herbst auf Hallentour und zur Freimarktszeit, am 20. Oktober, in der ÖVB-Arena. Cro, der Rapper mit der Panda-Maske, steht am 29. Novembe r auf der Bühne. Am 2. Dezember folgt die Kult-Veranstaltung „Night of the Proms“ und am 11. Dezember sind Hartmut Engler und „Pur“ mal wieder zu Gast in der Stadthalle.

Viele Comedians kommen auf Tour

Nicht nur Musiker füllen die Hallen, immer häufiger auch Comedians. In der ÖVB-Arena gastieren Dieter Nuhr (16. Februar), Atze Schröder (3. März), Puppenspieler Sascha Grammel (11. April), Luke Mockridge (21. April), Hunde-Dompteur Cesar Millan (25. April), Mario Barth (3. Juni) und Shooting-Star Chris Tall (17. November).

Und sonst? DieEhrlich-Brüder zaubern am 11. März gleich zweimal in der Stadthalle, zwei Vorstellungen sind auch bei der Extremsport-Show „Night of Freestyle“ am17. März geplant. Catch-Stars von der WWE (World Wrestling Entertainment) werden am 12. Mai erwartet. Und die Pferde-Show „Apassionata“ steht am 26. und 27. Dezember auf dem Programm.

Internationale Stars sind auch im Metropol-Theater (das heute noch Musicaltheater heißt) angekündigt: Michael Patrick Kelly kommt am 20. Januar, die Tanzshow „Ballet Revolución“ folgt am 2. und 3. Februar, Magier-Legende Hans Klok gastiert vom 8. bis 11. März am Richtweg. Ebenfalls im Metropol-Theater werden erwartet: „Supertramper“ Roger Hodgson (28. August), Julia Engelmann (13. Oktober), Jan Josef Liefers und „Radio Doria“ (24. Oktober), Tim Bendzko (8. November) und die Kult-Rocker von „Marillion“ (1. Dezember).

Campino und die „Toten Hosen“ geben am 16. Juni ein Open-Air-Konzert auf der Bürgerweide, der ewige Altmeister Peter Kraus gastiert am 19. März im Konzerthaus Glocke und das Kölner Urgestein Wolfgang Niedecken spielt mit seiner Band „Bap“ am 6. Oktober im Pier 2 am Gröpelinger Weserufer auf.

