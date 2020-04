Alternativplan fürs Eis

Bremerhaven – Es ist ein eisiges Projekt, das das Alfred-Wegener-Institut (AWI) leitet. Und ein gewaltiges. Und ein langes. Ein Jahr ist für die „Mosaic“-Expedition vorgesehen. 80 Institute aus 20 Ländern arbeiten dabei zusammen. Die Corona-Pandemie macht das ehrgeizige Projekt noch schwieriger. Doch die Expedition soll fortgesetzt werden, teilte das AWI jetzt mit – wenn auch mit Alternativplan für die „Polarstern“-Versorgung.

Wegen der Corona-Krise samt internationaler Grenzschließungen musste der dritte Team-Austausch verschoben werden. Doch nun gibt es Alternativpläne, unterstützt unter anderem vom Bundesforschungsministerium, wie eine AWI-Sprecherin sagte. Sie hob zudem den „großem Einsatz“ des aktuellen Expeditionsteams an Bord hervor. Und sie betonte, die Zwischenbilanz des Projekts zeige, dass die „wertvollen Daten der kommenden Monate unverzichtbar für die Wissenschaft“ seien.

Nach einer „erfolgreichen ersten Hälfte“ der mehr als einjährigen Drift durch das Nordpolarmeer war der dritte Team-Wechsel für Anfang April als Flugzeug-Transfer bei Spitzbergen geplant. Doch Corona machte einen Strich durch die Planungen. Und auch für Versorgungsfahrten vorgesehene internationale Eisbrecher können derzeit keinen Personaltransfer durchführen. Nun hat das AWI den Angaben zufolge zusammen mit der „Mosaic“-Projektleitung, den Zuwendungsgebern und der Leitstelle Deutsche Forschungsschiffe der Uni Hamburg innerhalb weniger Wochen einen „komplett neuen Alternativplan“ entwickelt, wie es heißt. Der Austausch soll mit den beiden deutschen Forschungsschiffen „Sonne“ und „Maria S. Merian“ von Bremerhaven aus erfolgen.

Die Schiffe sind wegen der weltweiten Pandemie-Maßnahmen gerade nach Deutschland zurückgekehrt. Die „Polarstern“ wird sich mit den beiden Schiffen in ruhigen Gewässern um Spitzbergen für einen vollständigen Teamwechsel von etwa 100 Personen sowie Austausch von Fracht und Versorgungsgütern treffen, berichtete das AWI. Anschließend wird die „Polarstern“ mit ihrem neuen Team wieder ins Eis fahren und die Expedition im Arktischen Ozean fortführen.

„Die Expedition war mit zahlreichen Alternativplänen in der Schublade auf fast alle denkbaren Szenarien vorbereitet. Doch die Pandemie machte es erforderlich, ein komplexes Alternativszenario für gänzlich neue, so noch nie dagewesene und ungeahnte Bedingungen zu entwickeln“, zitierte das AWI Expeditionsleiter Prof. Markus Rex. Es sei nur durch den „immensen Einsatz des Teams“ und die große Bereitschaft der Expeditionsteilnehmer möglich, auch unter den aktuellen Bedingungen zwei Monate länger als geplant Klimaforschung im arktischen Eis zu betreiben. Doch dadurch, so Rex, habe die Fortsetzung der Expedition gerettet werden können.

Der neue Austauschplan wird von umfangreichen Sicherheitskonzepten in enger Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsbehörden begleitet, hieß es beim Bremerhavener Institut weiter. Ab Anfang Mai werden die Teilnehmer des nächsten Expeditionsabschnitts in Deutschland in eine kontrollierte Quarantäne gehen und währenddessen mehrfach auf Corona getestet. Aufgrund der Verzögerung des Austauschs werden während der Expedition insgesamt nur vier statt fünf Austausche stattfinden. Das, so das AWI, soll sich jedoch nicht auf die Gesamtdauer von „Mosaic“ auswirken. Das geplante Ende der Expedition sei weiterhin der 12. Oktober.

Prof. Torsten Kanzow (AWI) ist derzeit Fahrtleiter auf der „Polarstern“. Ihn zitierte das AWI so: „Viele Leute haben Familien und versuchen selbstverständlich, mit ihren Lieben zu Hause per Satellitentelefon und E-Mail in möglichst engem Kontakt zu bleiben. Als Fahrtleiter sammle ich zusätzlich die Nöte und Anliegen der Menschen an Bord und trage sie weiter an die Projekt-Koordination und das AWI. So haben wir ein Stück Sicherheit in der Planung zurückgewonnen.“

Zudem konnten am 22. April sieben Teilnehmer ausgeflogen werden, bei denen die persönlichen Umstände keine Wahl für eine verlängerte Teilnahme gelassen hätten, sagte Kanzow. Es freue ihn zu sehen, dass trotz der aktuellen Herausforderungen und mancher Sorgen der Teilnehmer die Forschungsaufgaben im Eis „mit großem Engagement weitergingen“ – seit dem 31. März zudem im Dauerlicht des Polartags.

Nach Angaben der AWI-Sprecherin ist die „Polarstern“ während der vergangenen Monate mit der Drift innerhalb des prognostizierten Korridors zügig vorangekommen, so dass sie sich bereits zwischen dem Nordpol und der Framstraße und damit relativ weit südlich befindet. Für die anstehenden Logistikoperationen sei diese Position von Vorteil. Bis zur Rückkehr des Eisbrechers würden nun einige Geräte autonom weiter messen.

Je nachdem wie die Drift weiter verlaufe, werde das Forschungscamp anschließend eventuell weiter in Richtung Nordpol verlegt, so Expeditionsleiter Rex. „Die enorme Datenfülle, die wir während der vergangenen sieben Monate geerntet haben, begeistert uns. Trotz der gegenwärtigen Widrigkeiten hoffen wir, die Expedition über den gesamten Zyklus eines Jahres fortzusetzen und wie geplant im Oktober zum Abschluss zu bringen.“

Während der Expedition erforschen Wissenschaftler aus 20 Nationen die Arktis im Jahresverlauf. Von Herbst 2019 bis Herbst 2020 driftet der deutsche Eisbrecher „Polarstern“ dazu eingefroren im Eis durch das Nordpolarmeer. Die Leitung hat das AWI. Mehr als 80 Institute arbeiten bei dem Projekt zusammen. Das Budget umfasst gut 140 Millionen Euro. gn

