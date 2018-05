Monika Blankenberg auf dem Theaterschiff

Altern aus Kabarett-Sicht

+ © Daitche/Invo Die Schauspielerin und Kabarettistin Monika Blankenberg als sie selbst – und als „Oma Anna“. © Daitche/Invo

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Was ist das Geheimnis des Alterns? Was ist der Trick? „Jung bleiben“, antwortet die Schauspielerin und Kabarettistin Monika Blankenberg. Ja, wenn es denn so einfach wäre – dann wäre das Leben wohl so lustig wie (manchmal) das Kabarett. Wie auch immer: Blankenberg, eine wahrlich wortgewaltige Rheinländerin, gilt als „Fachfrau für den gesunden und fröhlichen Alterungsprozess“, wie es auf dem Theaterschiff an der Tiefer heißt. Denn dort tritt die Kölner Künstlerin demnächst auf – am Dienstag, 15. Mai, um 20 Uhr, um genau zu sein.