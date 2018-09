Was im Alter wichtig ist

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Fit und aktiv im Alter“ – unter diesem Motto gehört die Seniorenmesse „Invita“ zwei Tage lang zum Programm der „Hanse-Life“ in den Messehallen auf der Bürgerweide. Zu finden ist die „Invita“ in Halle 7. Neben etlichen Ständen gibt es hier ein umfangreiches Bühnenprogramm mit Vorträgen, Musik und Lebenshilfe.

Für Mittwoch zum Beispiel ist auf der Hauptbühne der „Capstan Shanty-Chor“ (10.30 und 12 Uhr) ebenso angekündigt wie das Thema „Gesunde Vitamine von der Fensterbank“ (11.30 Uhr) und Informationen über die Patientenverfügung (16 Uhr).

Auf der „Aktivbühne“ geht es am Mittwochvormittag um 10.30 Uhr um Erste Hilfe, später dann ums „Seniorentanzen im Sitzen“ (11.30 Uhr) und um Rehasport und Funktionstraining (15 Uhr) – um nur mal ein paar Beispiele zu nennen.

Messethemen auf der „Invita“ sind selbstbestimmtes Leben im Alter, Reisen und Freizeit sowie Bridge für Anfänger und Fortgeschrittene. Etwa 100 Aussteller sind insgesamt dabei.

Grüne und pinkfarbene Bälle liegen am ökumenischen Stand der kirchlichen Seniorenarbeit bereit – nicht für ein Wurfspiel, sondern für eine Umfrage. Was ist wichtig, um im Alter nicht einsam zu sein?

Diese Frage steht auf einer Tafel. Verschiedene Antwortmöglichkeiten sind vorgegeben, vor jeder Antwort hängt eine transparente Röhre. Jeder Besucher ist aufgefordert, einen Ball in eine Antwort-Röhre seiner Wahl zu werfen. Die pinkfarbenen Bälle sind für die Frauen, die grellgrünen für die Männer.

„In Gemeinschaft zu wohnen“, „mobil und selbstständig zu sein“, „noch eine Aufgabe zu haben“ – das sind einige der Antwortmöglichkeiten. „Wir machen das jedes Jahr mit einer anderen Frage“, sagt Gabriele Holdorf, Leiterin der „Fachstelle Alter“ der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK). „Man kann dadurch mit Menschen sehr gut ins Gespräch kommen. Am Ende werden die Antworten ausgewertet. Ergebnisse fließen beispielsweise in die Gemeindearbeit ein.

Die Kirchen stellen auf der „Invita“ zudem die Aktivitäten der Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen vor. „Die Palette der über ganz Bremen verteilten Angebote reicht von Begegnung über Beratung, Selbsthilfe, Spiritualität bis zu Spiel und Spaß“, so eine Sprecherin. Und Gabriele Holdorf betont: „Das Publikum hier ist ganz speziell daran interessiert, wie man sich die dritte und vierte Lebensphase lebenswert gestalten kann.“

Aktivität, sofern und soweit möglich, ist da oft hilfreich. Eine Möglichkeit, sich zu engagieren, sind „Repair-Cafés“, in denen Dinge repariert werden, die andernfalls wohl auf dem Müll landen würden – kleine Elektrogeräte zum Beispiel. Aber auch Fahrräder, Porzellan, Spielzeug. Und so weiter, und so fort. Wie das so alles funktioniert mit den Bremer „Repair-Cafés“ – auch das ist im Rahmen der „Invita“ an einem der Messestände zu erfahren.

„Hanse-Life“ – bis 23. September, Messehallen auf der Bürgerweide. Die Messe ist täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet – außer am Freitag (12 bis 20 Uhr). Eintritt: zehn Euro, ermäßigt 8,50 Euro; täglich ab 15.30 Uhr sechs Euro.