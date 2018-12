Von der Almhütte bis zur Waterkant

Bremen - Von Ilka Langkowski. Vorfreude auf den Jahreswechsel 2018/19: Die Auswahl in Bremen und Bremerhaven zu Silvester ist bunt. Je nach Geschmack lässt sich in Turnschuhen oder Pumps feiern, auf dem Schiff oder auf der Almhütte, mit Pfefferminz-Likör oder Fünf-Gänge-Menü. Das Angebot macht Lust auf mehr.

Wer sich auf seine guten Vorsätze bereits in diesem Jahr einstimmen möchte, startet am besten gleich um 13 Uhr zum Silvesterlauf durch die Pauliner Marsch. Jogger, Walker und Nordic-Walker können sich bis zum 20. Dezember unter www.silvesterlauf-bremen.de anmelden.

Schon wenige Stunden später beginnen die zahlreichen Abendveranstaltungen. Die meisten Gasthäuser, Hotels, Clubs und Treffs haben besondere Angebote, um das neue Jahr zu begrüßen. So beispielsweise die Union-Brauerei in Walle. In den historischen Gemäuern stimmt um 18.30 Uhr ein Vier-Gänge-Menü für 59 Euro auf den Jahreswechsel ein. Angeführt vom Consommé von der Freilandente mit Trüffelravioli folgen Lachs, Iberico-Schwein und ein fruchtig-süßes Dessert. Ab 22.30 Uhr startet die Party im Braugarten mit DJ Flocke, Neujahrsdrink und Mitternachtsimbiss. Das Kombiticket für Menü und Party kostet 79 Euro pro Person, das Party-Ticket 25 Euro.

Gleich nebenan auf dem Brauereigelände, im Bremer Kriminaltheater, kommt um 21 Uhr das Stück „Ladykillers“ von William Rose auf die Bühne. Anschließend startet dort die große Silvester-Oldie-Party.

Wer das Feuerwerk über der Stadt vom Wasser aus betrachten möchte, kann noch Plätze auf dem ehemaligen Beck’s-Schiff, der „Alexander von Humboldt“, buchen. Für 69 Euro serviert das Team der „Alex“ ab 19 Uhr kulinarische Kreationen aus dem nordischen Meeresgarten. Gefeiert wird bis in den Morgen.

An der Waterkant, hoch über der Seestadt Bremerhaven, erwartet die Gäste in der „Captain‘s Lounge“ des Hotels „Sail City“ ein festliches Büfett. Die Arrangements mit Übernachtung und Langschläfer-Frühstück sind ausgebucht. Doch Kurzentschlossene können trotzdem noch für 134 Euro beim Büfett in der „Captain’s Lounge“ oder für 94 Euro beim Fünf-Gänge-Menü im Restaurant „Strom“ dabei sein und ein Zimmer dazu buchen.

Zurück nach Bremen: Alpin und krachledern geht es Silvester auf der Almhütte im Garten des Atlantic Grand Hotels am Bredenplatz zu. Fetzige Après-Ski-Hits und die Prämierung des besten Trachtenoutfits versprechen Stimmung. Los geht es um 19 Uhr mit einem Vier-Gänge-Menü. Leckereien von Fasan und Almochse stehen auf der Karte. Im Preis von 109 Euro ist ein deftiger Mitternachts- snack enthalten.

Ein Stück flussabwärts, in Bremens Überseestadt, bietet der „Chilli Club“ einzeln oder in Kombination ein Vier-Gänge-Menü mit anschließender Party um 22 Uhr. DJ Castro legt Dance Classics und Finest House auf. Um Mitternacht wird ein Sushi-Büfett offeriert. Der Kombi-Preis beträgt 85 Euro, die Partykarten inklusive Mitternachts-Büfett kosten 30 Euro.

Ordentliche Beats verspricht die „Bassgesellschaft“ bei ihrer Neujahrsversammlung im BLG Forum (Am Speicher XI). Ab 23 Uhr werden für 15 Euro Eintritt Drum & Bass und Techno bis morgens um sieben Uhr aufgelegt. Auch der „Tower Musikclub“ am Herdentorsteinweg startet die Silvester-Sause spät und feiert lang. Ab 0.15 Uhr werden unter anderem Old School Hip-Hop sowie Indie- und Punkrock-Hymnen gespielt. Für einen Euro gibt es Pfefferminz-Likör die ganze Nacht. Konfetti, Sekt und roter Teppich warten auf die Gäste des Metropol-Theaters am Richtweg. Um 21.30 Uhr beginnt dort der Silvesterball. Karten gibt es für rund 32 Euro im Vorverkauf. Die anderen Theater verkürzen ihren Besuchern mit einem amüsanten Programm die Zeit bis Mitternacht. So heißt es etwa im Figurentheater „Mensch, Puppe“ um 18 Uhr „Das Glück ist ja schließlich keine Dauerwurst“.

Klassische Silvesterkonzerte beginnen um 18 Uhr im Großen Saal des Konzerthauses Glocke, um 20 Uhr in der St.-Martini-Kirche in Lesum und im St.-Petri-Dom, um 20.30 Uhr in der St.-Ursula-Kirche und um 21 Uhr im Gemeindehaus St. Remberti. Im Kleinen Saal der Glocke heißt es um 17 Uhr und 20 Uhr „Barock meets Tango“. „Evviva – eine italienische Silvestergala“ beginnt im Theater am Goetheplatz um jeweils 15 Uhr und 19 Uhr.