„Weser-Shuttle“ vom Stadion in die Überseestadt soll Pendlern Stress ersparen

„Alma“ legt an. Das 90 Jahre alte Schiff mit 25 Metern Länge erreicht einen der Haltepunkte am Martinianleger.

Bremen - Von Steffen Koller. Stress auf den Straßen, Entspannung auf dem Wasser: Wer aktuell durch Bremens Straßen fährt, braucht mehr als ein dickes Nervenkostüm. Entgegenwirken will dem alltäglichen Verkehrschaos der neu gestartete „Weser-Shuttle“, der seit Montag zwischen Weserstadion und „Landmark-Tower“ pendelt. Die Fähre „Alma“ soll besonders Pendler ansprechen – und entlasten. Vier Monate wird das Projekt nun getestet, das von CDU-Spitzenkandidat und Neusta-Chef Carsten Meyer-Heder ins Leben gerufen wurde.

104 Passagiere haben auf der 90 Jahre alten „Alma“ Platz, mit 25 Metern Länge und 4,50 Breite gehört die Fähre zu den kleineren Fahrgastschiffen der Reederei „Hal Över“. Das Projekt mit dem offiziellen Namen „Überseestadt-Bremen-Shuttle“ wurde initiiert von Neusta-Chef Carsten Meyer-Heder, in Kooperation mit verschiedenen Privatunternehmen – unter anderem der Immobilienunternehmen Zech und Justus Grosse, Werder Bremen und dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) – soll „Alma“ Pendlern Wege durch die verstopften Straßen ersparen. Insgesamt rund 250 000 Euro fließen nach Angaben von Initiator Meyer-Heder in das Vorhaben, das noch bis Oktober dieses Jahres getestet werden soll. Das Geld stamme allein von den beteiligten Firmen, hieß es weiter.

Vier Stationen steuert die Fähre mit Kapitän Holger Wetzel an. Start ist am Anleger am Weserstadion, weiter geht es Richtung Martinianleger direkt an der Schlachte, bevor der nächste Haltepunkt am „Anleger 13/Weserbahnhof“ (Höhe GOP) erreicht wird. Endstation ist der „Landmark-Tower“, von wo aus es wieder zurückgeht. Die Bootstour dauert maximal 40 Minuten.

An Tag eins nach der Premierenfahrt nutzten bereits mehrere Dutzend Gäste die Fähre. Überwiegend Touristen genossen die Aussicht auf Schlachte und Stephaniviertel. Im Inneren der „Alma“ liegen Flyer aus, an der Wand hängt eine „Feedback-Box“, die Kritik und Verbesserungswünsche entgegennimmt. Auch auf der Internetseite des Projekts können Fahrgäste ihr Feedback abgeben.

Ein Mitarbeiter der 155 PS starken Fähre ruft aussteigenden Fahrgästen zu: „Empfehlen Sie uns weiter, okay?“ „Wird gemacht“, antworten zwei Frauen, die anfügen, sie würden auf dem Rückweg ebenfalls die Fähre nutzen. Daniela und Petra (beide 46) arbeiten in der Überseestadt, die ganz besonders zu Stoßzeiten unter dem hohen Verkehrsaufkommen zu leiden hat. Geht es nach ihnen, müsse das Angebot noch mehr beworben werden. „Die Idee“, sagt Daniela, sei „spitze“. Jetzt müssten nur noch mehr Gäste kommen. Damit spricht sie den Ideengebern wohl aus dem Herzen.

Monatskarte kostet 60 Euro Neun Fahrten von 7 bis 19 Uhr bietet die „Alma“ montags bis freitags auf der etwa sieben Kilometer langen Strecke an. Eine Fahrt dauert etwa 40 Minuten. Achtmal ist das Weserstadion Start und Ziel, die Mittagstour (ab 11.45 Uhr) startet und endet an der Schlachte (Martinianleger). Vier Euro kostet ein Einzelticket, die Fahrt hin und zurück schlägt mit 6,50 Euro zu Buche. Eine Monatskarte wird mit 60 Euro berechnet. Zusätzlich zu den Fahrten mit der „Alma“ sind Fahrkarteninhaber dazu berechtigt, drei Stationen vom oder auf dem Weg zum Anleger mit Bus oder Straßenbahn der BSAG zu fahren.

http://ueberseestadt-bremen-shuttle.de