Alles Zwillinge

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Gleich fünfmal doppelte Nachwuchsfreude für den Bremer Naturschutzbund (Nabu): Alle fünf Mutterschafe haben in diesem Jahr Zwillinge bekommen. Entsprechend groß ist die Freude bei Nabu-Chef Sönke Hofmann. „Das hatten wir noch nie“, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Wie erklärt er sich den tierischen Kindersegen? „Gutes Futter“, sagt Hofmann prompt. Während die Mahlzeiten in der freien Natur eher karg seien, bekämen die Schafe beim Nabu Kraftfutter dazu.

Vier der Mutterschafe sind mit ihren Lämmern inzwischen wieder von der Nabu-Dreptefarm in Wulsbüttel auf das Gelände am Vahrer Feldweg in Sebaldsbrück umgezogen, wie jedes Frühjahr. Da bei einem Coburger Fuchsschaf die Milch nicht reicht, füttert Hofmann die beiden Lämmer auf der Dreptefarm noch per Flasche zu. Sind die beiden Kleinen aufgepäppelt, werden auch sie der Schafherde nach Bremen folgen. Dann sind hier alle 15 Tiere komplett.

Den Winter verbringen die Schafe auf der Dreptefarm, um die Flächen in Sebaldsbrück zu schonen, wie Hofmann erläutert. Die übrige Zeit pflegt die Herde die Ufer des Grabens am Nabu-Gelände am Vahrer Feldweg. Und das zeigt bereits Wirkung. Hofmann: „Viele blühende Kräuter sind zu sehen, unter anderem die Lila Taubnessel.“ Aufgrund der Corona-Krise ist Gelände derzeit für Besucher geschlossen. Da die Schafe aber am öffentlichen Feldweg weiden, können Spaziergänger Lämmer und Mütter bestaunen – allerdings erst wieder ab Dienstag, 14. April, damit über Ostern angesichts des Corona-Kontaktverbotes nicht zu viel Trubel hier herrscht, wie Hofmann sagt. Er bittet zudem Hundebesitzer darum, ihre Tiere unbedingt anzuleinen, allein schon aufgrund des Elektrozauns, der die Schafe schützt und zusammenhält. Die Schafherde besteht aus alten Rassen. Und welche Schäfchen haben die Naturschützer? Nun, da sind Rauhwollige Pommersche Landschafe, Moorschnucke, Bentheimer Landschaf und Coburger Fuchs.

Tipp: Das Schullandheim Dreptefarm bietet Farmtier-Patenschaften an. Weitere Infos gibt es unter „www.Dreptefarm.de“.