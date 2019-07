Liebfrauenkirche regt mit interaktivem Kunstwerk zum Innehalten an

Eine Gruppe von Besuchern betrachtet das Pendel und die Spuren im Sand. Die Liebfrauenkirche in der Bremer City regt mit einem interaktiven Kunstwerk zum Innehalten an.

Bremen - Von Tido Davids. Betritt man die Liebfrauenkirche in der Bremer Innenstadt, bleiben Lärm, Trubel und Hitze draußen. Ruhe breitet sich aus. Sofort spürt man den Respekt, den ein solcher Sakralbau den Besuchern abverlangt. Ganz besonders ruhig und andächtig sitzen Besucher in einem Stuhlkreis um eine kleine Sandfläche herum.

Vor einigen Jahren wurde das Kirchendach neu eingedeckt. Das ehemals grüne Kupferdach fand eine neue Verwendung als Ausgangsstoff für ein Pendellot. Das Lot selbst ist 60 Zentimeter lang und wurde in 22 Metern Höhe mitten im Chorraum der Kirche angebracht. Dank eines feinen Drahtseils reicht es bis auf den Boden hinab, wo es mit der Spitze die Sandfläche berührt. „In meinem Traum kommt der Sand natürlich von einem großen Strand. In der Realität von einem sehr freundlichen Lieferanten für Baustoffe“, scherzt Pastor Stephan Kreutz.

Immer wieder kommen neue Besucher in die Kirche. Unterhalten sich in unterschiedlichsten Landessprachen. Entdecken sie das Pendel, wirken sie verdutzt. Einige setzen sich mit in den Stuhlkreis, andere bleiben stehen. Zeitweise hört man sogar, wie das Pendel den Sand bewegt. Es wirkt, als hätte das Pendel auf alle die gleiche hypnotische Wirkung. Mit Ausnahme von Emil und Klara. Die beiden Geschwister aus Osnabrück stoßen das Pendel immer wieder an, geben ihm eine neue Richtung und beobachten, welche Konturen im Sand entstehen. Gemeinsam mit dem Licht, das durch die bunten Kirchenfenster bricht, entsteht eine Stimmung voller Gegensätze: Ruhe und Verschlossenheit auf der einen, Offenheit und kindliche Neugierde auf der anderen Seite.

Besonders wichtig ist dem Pastor, dass Kunst in der Kirche freilassend sein soll, betont er. „Also, da kommt keiner und fragt: Was hast Du denn jetzt gedacht? Ich glaube, das, was in diesem Raum passiert, ist das, womit Gott die Menschen in diesem Moment berühren möchte.“ Beobachtet man die Besucher, fällt auf, wie unterschiedlich das sein kann. „Einer sagte, er habe das Pendel ganz nervös anschubst. Dann schlingerte es ein bisschen. Aber aus dem Schlingern sei es wieder in eine ruhige Bewegung gekommen. Das sei wie sein Leben“, erzählt Kreutz das Empfinden eines Besuchers nach.

Die Gemeinde und auch der Pastor erhalten größtenteils positive Rückmeldung für das Kunstprojekt, „denn Kunst und Kultur behandeln beide auf ihre Weise Fragen des Lebens“, findet auch der Pastor.

Emil und Klara müssen sich über so etwas wohl noch keine Gedanken machen. Für beide geht es nach dem Besuch der Kirche weiter zum Weserstadion. Andere Interessierte haben bis zum 31. August Zeit, das interaktive Kunstwerk selbst auszuprobieren.