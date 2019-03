Alles auf Umzug

Im Mai sollen die ersten Patienten in den Neubau am Klinikum Mitte ziehen

+ © Esser Der Neubau mit dunkelroten Klinkern und seinen vier „Gesundheits-Zähnen“ an der Bismarckstraße. © Esser

Bremen - Von Jörg Esser. Es geht los. Acht Jahre nach dem ersten Spatenstich wird der Teilersatzneubau am Klinikum Bremen-Mitte (KBM) zum Leben erweckt. Mit „Tagen der offenen Tür“ – für Mitarbeiter der kommunalen Klinikholding Gesundheit Nord am Sonnabend und für die Öffentlichkeit am Sonntag. Mehrere tausend Besucher werden im Viertelstundentakt durch die zukünftige Klinik geschleust – durch Zimmer, OP-Säle, Intensivstationen, Ambulanzen und so weiter. Eine logistische Meisterleistung.