Alfred Walter Heymel und die Kunsthalle Bremen: Ein Leben für die Kunst

Von: Thomas Kuzaj

Wilhelm Trübners Heymel-Bildnis. Das Ölbild von 1906 hängt im Mittelsaal der Kunsthalle. © Kunsthalle HB/Der Kunstverein in Bremen

Bremen – Sie lebten in der „Goldenen Wolke“ – so wurde der Kreis von Kunstfreunden genannt, der Kunsthallen-Direktor Gustav Pauli (1866 bis 1938) zu Beginn des 20. Jahrhunderts umgab. Zum 200. Geburtstag des Bremer Kunstvereins widmet die Kunsthalle Pauli und der „Goldenen Wolke“ ab 7. Oktober die Ausstellung „Geburtstagsgäste. Monet bis van Gogh“. In unserer Serie stellen wir bis dahin einige Mitglieder der „Goldenen Wolke“ vor. Zum Auftakt öffnet sich der goldene Vorhang für den Schriftsteller Alfred Walter Heymel.

„Er gibt sein Geld mit vollen Händen aus.“ Dorothee Hansen, Kuratorin der Jubiläumsausstellung, kommt bei dem Lyriker Alfred Walter Heymel (1878 bis 1914) ohne Umschweife auf den Punkt. „Er hatte nichts von einem soliden Bremer Kaufmann. Aber er hatte das auch nicht gelernt.“ Am Ende war fast alles weg, den Heymel hatte sich mit Aktien verspekuliert. Ab 1908 sah er sich gezwungen, seine Kunstwerke nach und nach zu verkaufen. Van Gogh, Manet, Toulouse-Lautrec. Bitter sei sie, die Tragik dieser Geschichte, sagt Dorothee Hansen. Vom Kaufmännischen verstand er nichts, von Kunst hingegen sehr viel – was daran abzulesen ist, wie frühzeitig er oft Größe und Bedeutung von Künstlern und Kunstwerken erkannt hat.

Der Kunstliebhaber war der Adoptivsohn des Bremer Kaufmanns Adolph Heymel (1822 bis 1890). Nach dessen Tod erbte er das beträchtliche Vermögen des Kaufmanns. Alfred Walter Heymel hatte sich in Bremen mit seinem Vetter angefreundet, dem Schriftsteller und Architekten Rudolf Alexander Schröder (1878 bis 1962). Nach dem Abitur folgte Heymel Schröder 1898 nach München, es folgte ein Schwelgen im Luxus von Schwabing. Heymel und Schröder gehörten zu den Gründern der künstlerisch-literarischen Zeitschrift „Die Insel“. Aus der Monatsschrift ging der Insel-Verlag hervor, ab 1905 geleitet von einem weiteren Bremer: Anton Kippenberg (1874 bis 1950). Natürlich erschienen in dem Verlag auch Werke wie Heymels „Ritter Ungestüm“.

Die „Goldene Wolke“ kommt in Bremen-Horn zusammen

Alfred Walter Heymel auf einer zeitgenössischen Fotografie aus München. © Deutsches Literaturarchiv Marbach/Hof-Atelier Elvira

Ein Leben für die Künste, finanziert durch das Millionenvermögen des Adoptivvaters – die „Goldene Wolke“ war noch nicht gegründet, aber wenn der Begriff das Leben eines Mannes beschreiben sollte, dann das Leben Heymels. Jedenfalls in den noch unbeschwerten Tagen. 1904 heiratete Heymel Gitta von Kühlmann (1878 bis 1951) und kehrte nach Bremen zurück. An der Riensberger Straße in Bremen-Horn kaufte er ein Haus, das er von Schröder einrichten ließ – der Schauplatz etlicher Zusammenkünfte der „Goldenen Wolke“, die Heymel gemeinsam mit Kunsthallen-Direktor Gustav Pauli gegründet hatte.

Ziel war es, dem gesellschaftlichen und geistigen Leben an der Weser einen frischen Schub zu geben. Heymel sammelte weiter Kunstwerke – und er finanzierte Ankäufe Paulis für die Bremer Kunsthalle. 1906 stellte die Kunsthalle Heymels Sammlung von Toulouse-Lautrec-Lithografien aus, Heymel schrieb den Katalog dazu, der als erste systematische Erfassung der Arbeiten des Künstlers gilt.

Eine „rote Orgie mit viel Haltung und Geschmack“

Neben der Kunst (und dem Reisen) zählte das Reiten zu Heymels Leidenschaften. Im Jahr 1906 porträtierte der Maler Wilhelm Trübner (1851 bis 1917) Heymel im roten Jagdrock. Das Ölbild hängt im Mittelsaal der Bremer Kunsthalle. Der Porträtierte bezeichnete es in einem Brief als „sehr amüsantes Bild von mir“, es handle sich um eine „rote Orgie mit viel Haltung und Geschmack“.

Überhaupt Briefe – Heymel schrieb (und empfing) sie mit Leidenschaft. Tausende dieser Briefe verwahrt das Deutsch Literaturarchiv in Marbach, Briefe an und von Maximilian Harden und Hugo von Hofmannsthal, Annette Kolb und Detlev von Liliencron, Heinrich Mann und Carl Sternheim. Und so weiter, und so fort. „Er betrachtete seine Briefe als seinen teuersten Schatz“, sagt Kuratorin Dorothee Hansen, die im Rahmen der Ausstellungsvorbereitung in Marbach gewesen ist. „Er wollte sie nach seinem Tod veröffentlichen lassen. Es steht in seinem Testament.“ Zu den Briefpartnern zählte auch der Journalist und Schriftsteller Otto Julius Bierbaum (1865 bis 1910) – er hat Heymels Lebenswandel in seinem Roman „Prinz Kuckuck“ karikiert.

Heymel starb 1914 nach einem kurzen Kriegseinsatz an Tuberkulose. Sein Grab findet sich auf dem Friedhof Riensberg in Schwachhausen – wie auch das von Gustav Pauli, die Gründer der „Goldenen Wolke“ sind wieder vereint. In der Nähe trägt eine Straße Heymels Namen.