Mit der „Alex 2“ zu den Kanaren

Sail Away! Der Aktivurlaub auf einem Großsegler gilt als nachhaltig eindrucksvolles Erlebnis und soll den Teamgeist fördern.

Bremerhaven - Das Segelschiff „Alexander von Humboldt 2“ legt ab Herbst zu 19 acht- bis 15-tägigen Segeltörns entlang der spanischen Küste, nach Madeira oder zu den Kanarischen Inseln ab. Mitsegler werden gesucht.

„Einzige Voraussetzung ist ein Mindestalter von 14 Jahren und Spaß daran, auf dem Großsegler mit anzupacken und Grundbegriffe der Seefahrt zu erlernen“, sagt Jürgen Hinrichs von der gemeinnützigen Deutschen Stiftung Sail Training (DSST), die auf dem Schiff Regie führt. Und weiter: „Die Nase im Wind, gemeinsam ein Großsegel hissen und so die Urgewalt Wasser bezwingen. Bei uns werden Kindheitsträume wahr.“

Die „Alex 2“ ist ein moderner Dreimaster mit grünen Segeln, erbaut 2011 in der Tradition historischer Windjammer. Der Großsegler mit Heimathafen Bremerhaven ist 65 Meter lang, zehn Meter breit und seine Segelfläche beträgt 1 360 Quadratmeter.

Erfahrene Stammbesatzung

Die Gäste werden auf den Törns von einer erfahrenen 24-köpfigen Stammbesatzung fachkundig angeleitet, schieben Wache oder pflegen Rigg und Deck des Schiffes. „Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, jeder kann sich nach seinem Ermessen mit einbringen“, sagt Hinrichs.

Während der Touren sind die Bordgäste in klimatisierten Vierbettkabinen mit Dusche, WC und Fußbodenheizung untergebracht und werden rund um die Uhr aus der Kombüsenküche versorgt.

Als Start- und Zielhäfen der Wintersaison ab 15. Oktober sind Saint Malo, Cádiz, Alicante, Funchal, Las Palmas, Santa Cruz de Teneriffa und La Coruna bekannt.

Am 20. April 2018 kehrt die „Alex 2“ von ihrer Winterreise nach Bremerhaven zurück. Zum Sommer stehen ihre Teilnahme am Hamburger Hafengeburtstag, Törns nach Holland, in die Ostsee, nach Schweden, Irland und Schottland auf dem Fahrplan. Informationen zu Reisedaten und Preisen gibt es auf der Internetseite der Stiftung.

je

www.alex-2.de