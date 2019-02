Alarmsignale bemerken: Initiative will Kindesmissbrauch vorbeugen

Bremen - Kinderrechte, körperliche Selbstbestimmung und sexueller Kindesmissbrauch sind die Themen des Theaterstücks „Trau dich!“, das am Mittwoch im Schlachthof vor rund 500 Kindern und Lehrern aufgeführt wurde.

Das Stück ist zentrales Element der bundesweiten Initiative „Trau dich!“ zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs des Bundesfamilienministeriums und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ziel sei es, Mädchen und Jungen über ihre Rechte aufzuklären, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sie zu informieren, wo sie im Falle eines Übergriffs Hilfe finden, teilte die Initiative mit.

130 Missbrauchsfälle an Kindern sind nach Angaben des Sozialressorts im Jahr 2017 in Bremen aktenkundig geworden - etwa so viel wie im Jahr zuvor (Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik Bremen). Bundesweit seien es etwa 12.000 Fälle, sagte die Bremer Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). „Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Wir sind gut beraten, unseren Kindern das Rüstzeug mitzugeben, damit sie Alarmsignale rechtzeitig bemerken und sich frühzeitig bemerkbar machen“, betonte die Senatorin. Einen wichtigen Beitrag dazu erhofft sie sich von der Initiative „Trau dich!“ und dem gleichnamigen Theaterstück.

„Körperliche und seelische Gewalt gehört nicht in ein Kinderleben - in kein Leben. Doch leider ist sexuelle Gewalt traurige Realität. Sie findet in allen gesellschaftlichen Zusammenhängen statt“, sagte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). Das bedeute, Prävention und wirksame Hilfsstrukturen müssten überall ansetzen - im Elternhaus, im Sportverein, im religiösen Bereich, in Kitas und Schulen. Lehrkräfte seien dabei wichtige Partner.

Bremen ist das zehnte Bundesland, das mit der Bundesinitiative „Trau dich!“ kooperiert. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) wurde so zitiert: „Wir wollen, dass jedes Kind erkennen kann, wann Grenzen überschritten oder Regeln missachtet werden.“

Drei weitere Theateraufführungen in Bremen und Bremerhaven sind für dieses Jahr geplant. Die Inititive will auf diese Weise den Angaben zufolge etwa 2 000 Kinder aus den 6. Klassen direkt erreichen. Um auch die Eltern und pädagogische Fachkräfte anzusprechen, werden für 200 Lehrer Fortbildungen und für Eltern Infoabende angeboten.

Weitere Aufführungen: 11. März, Theater am Leibnizplatz, 28. Mai, Glocke, 21. Mai, Bremerhaven, Theater im Fischereihafen.

Infos für Kinder unter:

www.trau-dich.de