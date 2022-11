Bremer Flughafen: Üben für den Notfall

Von: Elisabeth Gnuschke

Auf dem Bremer Flughafen üben rund 250 Beteiligte in der Nacht zu Sonnabend für den Notfall. © Bahlo

Heute Abend, 4. November, wird es etwa ab 23 Uhr mächtig rund gehen in der Bremer Neustadt. Im Mittelpunkt steht dabei der Airport Bremen.

Bremen – Wenn am späten Freitagabend, 4. November, Feuerwehr, Polizei und weitere Einsatzbeteiligte durch die Stadt Bremen Richtung Airport sausen, dann besteht kein Grund zur Sorge. Es handelt sich um eine Großübung auf dem Flughafen am Neuenlander Feld. Rund 250 Beteiligte werden dabei sein.

Los geht es etwa um 23 Uhr, wenn die letzten Maschinen gelandet oder gestartet sind. Nach Angaben von Flughafensprecherin Andrea Hartmann handelt es sich um eine alle zwei Jahre vorgeschriebene „ICAO-Emergency-Exercise“. Die ICAO ist die International Civil Aviation Organization, also die internationale Luftfahrtorganisation. Zweck der Übung ist es, das Zusammenspiel aller Rettungskräfte, die Gewährleistung der Anfahrts- und Eingreifzeiten und den reibungslosen Ablauf für den Notfall zu trainieren. Die Übung dauert den Angaben zufolge etwa bis 2 Uhr am Sonnabend, 5. November. Der Flugbetrieb werde nicht eingeschränkt, hieß es.

Flughafen Bremen: Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst üben

Die Notfall-Simulation findet auf den Flugbetriebsflächen statt. Mit von der Partie sind unter anderem Flughafenfeuerwehr, Feuerwehr, Polizei, Bundespolizei, Rettungsdienst, Lufthansa, Johanniter und THW. Geübt werden Brandbekämpfung, Menschenrettung und Betreuung. Erstmalig kommt dabei das neue Konzept der Bremer Polizei namens „Haus der Betreuung“ zum Einsatz. Dabei geht es um besseren Schutz von Opfern, Angehörigen und Zeugen abseits eines Unglücksortes. Zudem soll ihre Kooperationsbereitschaft aufrechterhalten werden, um die polizeilichen Ermittlungen zu stützen, hieß es im Vorfeld des ersten Praxistests, Weitergehende behördenübergreifende Maßnahmen sind dabei den Angaben zufolge zu koordinieren, insbesondere müsse die Zusammenarbeit mit DRK und Johannitern trainiert werden. 25 Mitarbeiter der Polizei werden für diese spezielle Aufgabe in der Nacht vor Ort sein.

Notfallübung: Brandbekämpfung und Patientenversorgung

Die Feuerwehr sieht sich bei der Übung mit dem Szenario eines Flugzeugabsturzes mit 25 Opfern konfrontiert. Die Flughafenfeuerwehr trainiert die Brandbekämpfung, während sich die Feuerwehr Bremen und der Rettungsdienst auf die Patientenversorgung konzentrieren werden, so Hartmann weiter. Konkret üben Feuerwehr und Rettungsdienst ihr Vorgehen in der Sondereinsatzlage „Massenanfall von Verletzten“ – sowohl im Bereich der Patientenversorgung als auch in der Einsatzleitung und -dokumentation. Zum Einsatz kommen unter anderem der Fernmeldedienst der Freiwilligen Feuerwehr, Einheiten der Feuer- und Rettungswache 4 sowie Schnell-Einsatz-Gruppen des Arbeiter-Samariter-Bundes, des DRK und des Malteser Hilfsdienstes.