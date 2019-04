Eurogate präsentiert Bilanz für 2018: „Akzeptables Ergebnis“

Container, so weit das Auge reicht – nun ja, fast: Blick auf die Terminalanlagen in Bremerhaven. In der Seestadt sinken die Eurogate-Umschlagsmengen nach dem Verlust von vier Transatlantik-Diensten.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Immer größere Containerschiffe stellen die Häfen vor technische Herausforderungen. Auch der Trend zu großen Reederei-Allianzen wirkt sich aus. Vor diesem Hintergrund sprach Michael Blach, Vorsitzender der Gruppengeschäftsführung des bremisch-hamburgischen Terminalbetreibers Eurogate, von einem „akzeptablen Ergebnis“ im Geschäftsjahr 2018. Blach und seine Vorstandskollegen präsentierten die Eurogate-Bilanz am Mittwoch im Atlantic Grand Hotel an der Bredenstraße.

Danach erwirtschaftete der Konzern 2018 einen Jahresüberschuss von 67,3 Millionen Euro (2017: 85,2 Millionen Euro). Der Rückgang um 20,9 Prozent gehe „im Wesentlichen auf Einmaleffekte zurück, die 2017 noch erheblich zum Ergebnis beigetragen hatten“, hieß es. Dazu passt, dass die Umsatzerlöse im vergangenen Jahr mit 604 Millionen Euro nur knapp unter dem Wert von 2017 (nämlich: 607,9 Millionen Euro) lagen – ein leichter Rückgang um 0,6 Prozent.

Als Terminal- und Logistikunternehmen war Eurogate im September 1999 gegründet worden, vor bald 20 Jahren also. „Es ist richtig viel richtig gemacht worden in diesen 20 Jahren“, so Blach am Mittwoch.

Eurogate war 2018 mit 14 Terminals in sechs Ländern vertreten. So sieht es an den deutschen Standorten des Unternehmens aus:

In Bremerhaven – der nach Menge weitaus größte Umschlagstandort des Unternehmens – blieb der Containerumschlag mit gut 5,47 Millionen Standardcontainern (TEU) praktisch auf konstantem Niveau (Vorjahr: 5,54 Millionen TEU, Rückgang um 1,3 Prozent). „Die weiteren Aussichten werden zwar durch den Abzug von vier Transatlantik-Diensten der THE Alliance zum Jahresbeginn 2019 nach Hamburg-Altenwerder getrübt, aber die Entwicklungen am NTB North Sea Terminal Bremerhaven und bei MSC Gate sind vielversprechend und können den Umschlagsverlust unter Umständen mittelfristig weitgehend kompensieren“, so Blach mit gewisser Vorsicht.

Umschlagsmenge in Bremerhaven Anfang 2019 gesunken

Im ersten Quartal 2019 sank die Eurogate-Umschlagsmenge in der Seestadt um 7,8 Prozent – so wirkt sich der Verlust der vier Dienste von THE Alliance aus. Die Eurogate-Chefs aber hatten sogar einen Rückgang um zehn Prozent befürchtet.

Am Eurogate-Terminal in Hamburg sank der Umschlag 2018 leicht um drei Prozent auf knapp 1,64 Millionen TEU (2017: 1,69 Millionen TEU). Aber: „Die Integration der Reederei Hamburg Süd in den Maersk-Konzern und die erfolgreiche Akquisition von Hyundai Merchant Marine als neuen Kunden haben den durch strukturelle Veränderungen bei den Reederei-Allianzen bedingten Negativtrend der vergangenen Jahre gestoppt.“

Bleibt der Schwerlasthafen in Wilhelmshaven – hier verzeichnete Eurogate im vergangenen Jahr „mit einem Zuwachs von 18,3 Prozent im dritten Jahr in Folge ein zweistelliges Wachstum“. 2018 wurden hier mehr als 655.000 TEU umgeschlagen. Eine Menge, mit der Wilhelmshaven trotz der zweistelligen Raten weiter deutlich hinter Hamburg und Bremerhaven liegt.

Wilhelmshaven erwartet weiteres Umschlagplus

Aber die Umschlagsmengen dürften hier weiter steigen – ein Grund dafür ist die weltumspannend anhaltende Entwicklung hin zu immer größeren Containerschiffen. Der Tiefwasserhafen ist für die „Ultra Large Container Ships“ mit Platz für mehr als 18.000 TEU ideal.

Transportierte ein Container-Riese im Jahr 2004 noch 8500 TEU, so waren es 2012 schon 16.200 Standardcontainer und 2016 bis zu 19 224 TEU. In diesem Jahr nun werden 400-Meter-Schiffe kommen, die 23.000 TEU transportieren – bei einem Tiefgang von 16,50 Metern. Die Reederei CMA-CGM (Teil der Ocean-Alliance) hat neun dieser Schiffe bestellt, die MSC-Line sogar elf, sagt Blach.

Häfen und Terminalbetreiber stehen damit vor der Herausforderung, die Riesen auch abfertigen zu können. Eurogate reagiere darauf mit Investitionen in Großgeräte und Terminalflächen, aber auch mit einer Steigerung des Automatisierungsgrads im Containerumschlag, hieß es am Mittwoch. „Wir können uns dem nicht entziehen und müssen Lösungen schaffen“, sagte Blach.