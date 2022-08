Akzente und Experimente in Bremen

Von: Jörg Esser

Chillen in der Sonne: Die „Summersounds“ sorgen in der Neustadt für Festival-Atmosphäre. © Daniela Buchholz

Sommerzeit ist Festivalzeit. Und so feiern auch die „Summersounds“ in den Neustadtswallanlagen vom 12. bis 14. August ihr Comeback nach zwei Corona-Jahren.

Bremen – „Vielfältig, nachhaltig und partizipativ“ will das Festival „Summersounds“ facettenreich Akzente setzen. Das Musikprogramm wird als „Entdeckungsreise“ angepriesen. „Ich bin begeistert, wie vielfältig und bunt unser Line-up ist“, sagt Astrid Verena Dietze, die gemeinsam mit Markus Blanke das Festival in den Neustadtswallanlagen leitet. Live-Musik, DJ-Sets, Rudelsingen, Zumba, Poetry Slam und andere Programmpunkte stehen von Freitag, 12. August, bis Sonntag, 14. August, auf dem Spielplan.

Unter illuminierten urwüchsigen Bäumen können Festival-Gäste frisches Streetfood und Drinks genießen. Und nach zwei Jahren coronabedingter Spezialausgaben wird wieder auf dem großen Areal gefeiert. Für die kleinen Gäste werden auf der Kinderwiese Sport- und Spielstationen aufgebaut. Von „Clean up your city“, „Visionskultur“ und anderen Akteuren kann sich jeder im Dialog inspirieren lassen. „Talkrunden und das Summerbrunch im neuen Neustadtsviertel laden zum Austausch über aktuelle gesellschaftliche Themen ein“, heißt es weiter.

Vielfältige Klangwelten will „Summersounds“ auch in diesem Jahr auf die Bühnen bringen. Auf der Hügelbühne tritt beispielsweise am Sonnabend, 13. August, um 21.45 Uhr der 21-jährige Deutsch-Amerikaner Myle auf, der sein Publikum „mit warmem Gitarrensound, souligem Gesang und energiegeladenen Auftritten verzaubern will. Sein aktueller Hit heißt „Not ready“.

„Razz“ und „Clock Clock“

Mit dabei sind auch die vier Musiker der Berliner Band „Razz“, die Formation „Clock Clock“ um den Musiker und Sänger Bojan Kalajdzic mit einem „außergewöhnlichen Monomix“ (Freitag, 12. August, 22.45 Uhr) sowie die siebenköpfige Frauenband „Siea“ aus München (Freitag, 18.15 Uhr).

Auf der „Vis-a-vis-Bühne“ soll Sommer-Groove serviert werden. Dabei sind die Musiker von „Tolyqyn“ aus Berlin, die „Rock, Folk und Jazz mit afrikanischen und arabischen Beats verbinden“, sowie die Kölner Band „Molass“ und die finnische Band „The Holy“ (Sonnabend, 20.45 Uhr). Auf der „Campusbühne“ und im „Jazzclub“ stehen experimentelle Klänge im Fokus. Dafür sorgen am Freitag Mia Morgan aus Kassel (18.15 Uhr) und die vierköpfige Band „Neufundland“ (22.45 Uhr). Und zum Sommerbrunch am Sonntag, 14. August, ab 11 Uhr verspricht das Team um Dietze und Blanke chillige Sounds von den „MBM Jazz-Rockets Jazzfusion“. Wortbegeisterte soll die „Vielfalt der Poesie“ mit Poetry-Slam von „Slam Sven & Freunden“ begeistern.

Kulturelle Vielfalt

Die „Summersounds“ sind als „Festival der kulturellen Vielfalt“ seit 17 Jahren im Bremer Sommerprogamm fest verankert. Vor der Pandemie kamen Jahr für Jahr rund 30 000 Besucher. In diesem Jahr läuft das Festival am Freitag, 12. August, von 17 bis 24 Uhr, am Sonnabend, 13. August, von 11 bis 1 Uhr und am Sonntag, 14. August, von 11 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Parkplätze gibt es keine, hieß es.

Infos und Spielplan unter

https://summersounds.de/