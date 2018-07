„Mein Kunst-Stück“ mit Andreas Becker: „Memories of now“

Akustische Welten

+ © Langkowski Ein paar Mal im Jahr wird das karge Atelier von Andreas Becker zum Klangraum. © Langkowski

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Memories of now“ heißt der Arbeitstitel einer akustischen Inszenierung, die Andreas Becker in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Es handelt sich um eine Sound-Performance, deren Klang- und Geräuschmuster in akustische Welten entführen.