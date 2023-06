Aktive Besucher bei der „Langen Nacht der Bremer Museen“

Von: Martin Kowalewski

Echtes tänzerisches Können: Paula Alvarez Hriba (r.) und Denise Felsch beim „Lindy Hop“ im Bremer Übersee-Museum. © Kowalewski

Bremen – Einmal künstlerisch aktiv werden. . . dazu gab es bei der „Langen Nacht der Bremer Museen“ am Wochenende eine ganze Reihe von Gelegenheiten. Zum Beispiel in der Böttcherstraße, wo eine Gruppe mit Zeichenutensilien unterwegs ist.

In Kooperation mit den „Urban Sketchers Bremen“ bieten die Museen Böttcherstraße den „Urban Sketch Walk“ durch die Straße an, die selbst ein Kunstwerk ist. Heidi Erdmann (59) und Britta Hohenspein (53) von den „Urban Sketchers“ – das ist eine weltweite Vereinigung von Skizzenzeichnern, die sich dem Zeichnen vor Ort widmen – leiten den Rundgang. Ein Motiv: eine Häuserwand. Erst die dreieckige Form, dann die Fenstergiebel, dann die Fenster. Und bloß nicht zu detailverliebt! „Wenn man etwas weglässt, hat man meist viel, viel mehr Möglichkeiten, dass das Bild wirkt“, sagt Erdmann. „Unsere Phantasie setzt das im Kopf zusammen.“

Ebenfalls interessant ist ein Nachguss der Goldbronze „Tag (schreitender Jüngling)“ von Bernhard Hoetger aus dem Jahr 1910. Hohenspein hat davon schon eine Skizze in 15 Minuten gemalt. Hände und Füße sind nur angedeutet, aber die Zeichnung wirkt sehr plastisch. Eine Teilnehmerin versucht sich an dem Motiv. Sie malt sonst nicht viel, wie sie sagt, aber es macht ihr Spaß.

In der Böttcherstraße: Heidi Erdmann (59) von den „Urban Sketchers Bremen“. © Kowalewski

Handwalze und Hebelpresse in der Bremer Weserburg

In der Weserburg ist viel los. Mehr als im Vorjahr, heißt es an der Kasse. Auch das Angebot der freien Künstlerin Sirma Kekec zum Thema „Hochdruck“ ist hier gefragt. Kopien von Motiven können von der Wand genommen werden oder liegen auf Stufen aus. Die Rückseite wird mit Graphit eingefärbt. Dann werden diese entweder auf sogenannte Softcut-Platten oder auf Styreneplatten (dünne Styroporplatten) gelegt. Einmal mit dem Kugelschreiber durchpausen, dann wird geschnitten. Was oben bleibt, wird später farbig, herausgeschnittene Bereiche hingegen bleiben hell.

Kekec zeigt Linolschnittwerkzeuge für die Bearbeitung und dann weitere Druckschritte. Sie verteilt mit einer Handwalze Farbe auf einer Platte – mit dem Ziel, dass die Handwalze eingefärbt ist. Die geht dann über eine Softcut-Platte, bearbeitet von einer Besucherin aus Sulingen. Um Druck zum Drucken aufzubauen, stehen eine Handhebelpresse sowie Andruckwalzen und Filztampons zur Verfügung. Kekec geht zur Handhebelpresse. Bald kann die Sulingerin das Druckergebnis sehen: Kraniche, Schilf, die Sonne im Aufgang, vielleicht auch im Untergang. Eineinhalb Stunden hat die Sulingerin daran gearbeitet und es hat Spaß gemacht. Auch Kinder im Grundschulalter sind fleißig bei dem Angebot dabei.

Hochdruck mit der freien Künstlerin Sirma Kekec in der Bremer Weserburg. © Kowalewski

Hacke, Spitze, Hacke im Bremer Übersee-Museum

Seile, insgesamt 1,2 Kilometer, sind kreuz und quer gespannt unter der Decke der Kulturkirche St. Stephani im Faulenquartier. Auf dem Boden: Rasenflächen und Kunstrasenstücke – die Erde unter unseren Füßen, unser eigentliches „Dach“, unser Zuhause. Dazu ist (normalerweise von 11 bis 17 Uhr) der tiefste Ton der Orgel zu hören. Es erklingt eine Musikkomposition, die von der „Alpensinfonie“ von Richard Strauss inspiriert ist. Noch bis zum 18. Juni ist die Rauminstallation „Obdach Boden“ von Stephan Thierbach zu sehen. In der Museumsnacht wird dazu am späten Abend die Klangperformance „Diagonales Setting“ aufgeführt. Sie soll der Installation eine weitere Dimension hinzufügen, einen Kontakt vom Boden zum „Zwischendach“ schaffen. Thierbach spielt weitere Töne auf der Orgel und Norman Neumann erzeugt Synthesizer-Klänge und -Geräusche. Mit dem tiefsten Orgelton geht es los, es folgen hellere Passagen. Ein meditatives Klanggeschehen. Es scheint, als wirkten gewaltige Kräfte. Besucher wirken konzentriert, sehen sich ruhig um.

Im Übersee-Museum wird ab 23 Uhr in einem Bereich der Amerika-Ausstellung das Tanzbein geschwungen. Und wie! Die „Swing-Kantine“, eine Bremer Tanzschule, gibt eine Kurz-Einführung in die Kunst des Swing-Tanzes. Getanzt wird dabei der legendäre (und wilde) „Lindy Hop“ aus dem New York der 20er und 30er Jahre. Gezeigt wird ein vereinfachter Grundschritt: Rock Step – einen Schritt zurück, um Schwung zu holen. Dann zweimal ein Kick nach vorn. Die vielen Teilnehmer ganz unterschiedlichen Alters lernen auch noch etwas mehr. Es geht zum Beispiel auch einmal seitwärts (durch Drehbewegungen auf Hacke, Spitze – und wieder Hacke). Die Wortfolge in der Anleitung: „Tick, Tock, Tick“ – die Stimmung ist munter, der Platz begrenzt. Ein Frauenpaar tanzt mehrfach durch die Tür und trifft einmal auf ein Schild. . .