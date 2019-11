„Cold Case“: Polizei ermittelt in Mordfällen an Prostituierten aus Bremerhaven

Mehr als 25 Jahre nach den Morden an zwei Prostituierten aus Bremerhaven versuchen Ermittler der Polizei die Verbrechen doch noch aufzuklären.

Zwei Prostituierte verschwinden vom Straßenstrich in Bremerhaven

Wer erdrosselte Anja Witt und Vanessa Wardelmann?

In der ZDF-Sendung sollen Phantombilder veröffentlicht werden.

Cuxhaven/Bremerhaven/Verden - Am 24.9.1992 gegen 20 Uhr lockte ein unbekannter Täter die 22-jährige Prostituierte Vanessa Wardelmann als mutmaßlicher Freier in einen dunkelblauen Kleinwagen. Die 22-Jährige arbeitete am Straßenstrich an der Van-Heukelum-Straße in Bremerhaven, teilt die Polizei mit.

Am 26.9.1992 wurde die Leiche der jungen Frau nahe dem Fluss Lune in der Gemeinde Loxstedt in der Nähe der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd/Nesse an der A27 von einem Fahrradfahrer gefunden.

Am 8. Mai 1993 nahm ein bislang unbekannter Täter Kontakt mit der damals 26-jährigen Anja Witt auf, die ebenfalls als Prostituierte an der Van-Heukelum-Straße in Bremerhaven gearbeitet hatte.

Die Leiche der jungen Frau wurde am 9.5.1993 in einem Waldstück an der B215 in der Nähe der A7 an der Ausfahrt Verden Nord von Spaziergängern aufgefunden. Beide Frauen wurden erdrosselt, berichtet kreiszeitung.de*.

Die Polizeiinspektion Cuxhaven hat eine Ermittlungsgruppe gegründet, um die Morde an diesen beiden jungen Frauen zu klären. „Mord verjährt nie“, betont Polizeihauptkommissarin Anke Rieken von der Polizeiinspektion Cuxhaven, denn viele Fragen seien noch nicht beantwortet.

Belohnung von bis zu 5.000 Euro ausgelobt

„Wir wollen Gewissheit für die Hinterbliebenen schaffen“, so Rieken. Die Polizeidirektion Oldenburg hat für entscheidende Hinweise, die zu einer rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen, eine Belohnung von bis zu 5.000 Euro ausgesetzt.

Die Sendung „Aktenzeichen XY ...... ungelöst“ berichtet am 13.11.2019 um 20.15 Uhr im ZDF über die beiden Fälle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Cuxhaven unter Telefon 04721/5730 zu melden.

Aktenzeichen XY ... ungelöst - die Sendung am 13.11.2019

Die Zuschauer können dabei helfen, ungelöste Kriminalfälle aufzuklären. Diese Fälle werden nach Angaben des ZDF in der ZDF-Sendung behandelt:

