Akrobatik in luftiger Höhe

Bremen - Von Rieke Klotz. Aus einem kleinen Raum im Viertel zieht die Zirkusschule „Zirkusviertel“ jetzt an die Kapelle am Osterdeich 70a. Hohe Decken ermöglichen den Kindern nun Luftakrobatik und Hochradfahren.

In luftiger Höhe hängt die 13-jährige Jette Wille vom Trapez und führt Kunststücke vor. Das ging früher nicht, doch die neuen Räumlichkeiten der Zirkusschule „Zirkusviertel“ haben zehn Meter hohe Decken. „Perfekt für Luftakrobatik“, sagt Jette. Die junge Artistin trainiert seit Anfang Februar mit ihren Kollegen am neuen Standort in der Kulturkapelle.

Diese besteht unten aus kalten Steinen, hat hoch oben große, helle Holzbalken, die nicht nur das Dach tragen, sondern seit neustem auch die Zirkuskinder und Jugendlichen, die sich an Ringen, an diversen Tüchern und an langen Seilen von der Decke schwingen.

Plötzlicher Umzug an den Osterdeich

„Der Umzug aus dem Viertel an den Osterdeich passierte ziemlich plötzlich“, erzählt Frederieke Behrens, Leiterin des Vereins. „Wir haben immer schon nach einem neuen Ort zum Trainieren gesucht und dann ging auf einmal alles ganz schnell. Gegen Ende des Jahres wurde uns die Kapelle angeboten. Wir haben viel Geld hineingesteckt und sind jetzt hier.“

Die Kinder zu trainieren, kostet viel Zeit und Geld, jedoch wird der Verein nicht von der Stadt Bremen subventioniert. „Wir sind zwar im Gespräch mit dem Kulturressort, jedoch ohne Ergebnis“, sagt die 30-Jährige. Nur das Ortsamt Mitte und die Sparkasse Bremen haben mit ihrem Nachwuchsförderungsprogramm beim Umzug geholfen.

„Ansonsten hätten wir das nie hinbekommen“, so Behrens. Zusammen mit ihrem Mann Eddy leitet Frederieke die Zirkusschule schon seit sechs Jahren. Eddy ist seit 20 Jahren Zirkuspädagoge und betreut pro Woche rund 150 Kinder jeden Alters. Zusammen mit der gelernten Artistin Christine Thevissen verbinden die beiden Pädagogik und die richtige Technik für die Akrobatik.

So wird bereits beim Aufwärmen darauf geachtet, dass alle wichtigen Muskelpartien bereit sind und der soziale Umgang untereinander stimmt. Elf verschiedene Gruppen trainieren hier jede Woche.

Ganz neu entsteht jetzt ein Circomotorik-Kurs, bei dem die Eltern mit ihren Kids im Kindergartenalter zusammen trainieren. Neben den Freizeitkursen gibt es am Wochenende noch Workshops und das Angebot in den Schulen. So ist zum Beispiel der 13-jährige Thilo Wöhlke zum Zirkusviertel gekommen. Thilos Schwester hatte die Zirkus-AG in der Schule und hat ihn mit der Begeisterung angesteckt. „Ich bin jetzt schon seit mehr als einem Jahr dabei“, erzählt Thilo stolz, „die Zirkusschule macht besonders viel Spaß, weil man immer neue Sachen ausprobieren kann und die uns viel zutrauen.“

Workshops in den Schulen

Seine Lieblingsdisziplin ist der Kugellauf. Auf den ein Meter großen, roten Bällen, die auf den ersten Blick wie Gymnastikbälle erscheinen, hüpft der Siebtklässler herum, als wäre es nichts Besonderes. „Ich hatte schon zwei Auftritte mit dem Zirkusviertel. Das war wirklich aufregend.“

Auch Thilos Mitschüler sind begeistert von seinen Zirkusaktivitäten. Der Andrang beim Zirkusviertel ist groß. „Wir haben noch vereinzelt Plätze für die Altersklasse ab neun Jahren“, sagt Frederieke Behrens. Wer Gefallen an Akrobatik und Zirkusstimmung hat, der ist immer willkommen, beim „Zirkusviertel“ in der Kapelle am Osterdeich 70a vorbeizuschauen, sagt Behrens.