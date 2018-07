Airport Bremen: Fluggastzahlen steigen um fünf Prozent

Ab in den Süden oder sonstwohin: Von Bremen aus werden 45 Ziele in 21 Ländern nonstop angesteuert.

Bremen - Der Bremer Flughafen hat im ersten Halbjahr ein Passagierplus von fünf Prozent verzeichnet. Bis einschließlich Juni haben 1.208.436 Passagiere den Bremer Flughafen als Start- oder Zielpunkt ihrer Reise genutzt, sagte eine Flughafensprecherin.

Ab Bremen können Reisende 45 Ziele in 21 Ländern nonstop erreichen. Dazu zählen als neue Ziele Zadar in Kroatien, Eilat/Owda in Israel und Fés in Marokko. Ab 3. September geht es wieder von Bremen nach Wien, und zwar sechsmal pro Woche. Ab 29. Oktober kehrt Zürich auf den Flugplan zurück, mit zwölf wöchentlichen Verbindungen.

Darüber hinaus haben Lufthansa, Turkish Airlines und Eurowings ihre Frequenzen im Sommerflugplan nach München, Frankfurt, Istanbul und Stuttgart erhöht. Jetzt geht es sechsmal täglich nach Frankfurt und München, zweimal täglich nach Istanbul und „damit öfter an die internationalen Drehkreuze und von dort in die ganze Welt sowie viermal täglich in die baden-württembergische Hauptstadt“, sagt die Sprecherin.

Jede Woche gehen 23 Flüge von Bremen nach Malloca

Das beliebteste Reiseziel der von Bremen aus startenden Passagiere aber ist und bleibt Mallorca. Wöchentlich gehen 23 Flüge von Bremen aus auf die Baleareninsel. Aber auch die Kanarischen Inseln wie Teneriffa, Lanzarote, Fuerteventura und Gran Canaria werden ab Bremen angeflogen, ebenso wie sieben Ziele in Griechenland sowie sechs in der Türkei.

Zu den Metropolen, die unter anderem nonstop vom Bremer Airport aus angesteuert werden, gehören Paris, Mailand, Neapel, London, Dublin und Stockholm. Außerdem geht es – zumindest bis Ende Oktober – nach Tampere in Finnland und Reykjavík/Keflavik auf Island sowie in die drei baltischen Hauptstädte Riga (Lettland), Tallinn (Estland) und Vilnius (Litauen).

