Mehr Betrieb in Bremen: Airport nimmt wegen Flughafen-Streik zusätzliche Reisende auf

Von: Steffen Maas

Vom 48-Stunden-Streik an deutschen Flughäfen ist der Bremer Airport nicht direkt betroffen. Stattdessen gibt es Schützenhilfe: Abflüge aus Hamburg finden in Bremen statt.

Bremen/Hamburg – Exil-Reisende aus Hamburg kamen gestern aufgrund der Flughafen-Streiks nicht im Urlaub, sondern zunächst in Bremen an: Einige der ausgefallenen Flüge, die am Hamburger Flughafen starten oder landen sollten, wurden auf den Airport Bremen umgeleitet. Auch nach Hannover mussten einige Reisende ausweichen. Der Flughafen in Hamburg steht beim 48-Stunden-Streik der Gewerkschaft Verdi im Fokus, in Bremen und Hannover läuft der Verkehr diesmal ohne Einschränkungen. Noch im März waren auch in Bremen und Hannover alle Flüge wegen eines Streiks ausgefallen.

Hamburger Starts und Landungen stattdessen in Bremen: Übliche Vorgehensweise der Airlines

18 Starts und Landungen übernimmt der Bremer Flughafen von den Kollegen aus der nördlichen Hansestadt. Alleine die Fluggesellschaften Condor und Wizz Air haben fünf Abflüge verlegt. Unter anderem wurden Flugreisende mit Ziel Antalya mit einem Shuttle-Bus von Hamburger Flughafen zum Airport nach Bremen gebracht.

Flugreisende mit dem Ziel Antalya in der Türkei gehen vom Terminal 1 im Flughafen Hamburg zu einem wartenden Reisebus, der sie dann zum Flughafen nach Bremen bringt. © Christian Charisius/dpa

Gegenüber dem Nachrichtenmagazin buten un binnen äußerte eine Flughafen-Sprecherin, dass wegen solcher Umbuchungen noch keine Alarmglocken schrillen würden: Es sei üblich, dass die Airlines die benachbarten Flughäfen ansteuerten, wenn mal nichts gehe.

Flughafen-Streik trifft morgen auf Bahn-Streik: Stress für Pendler und Reisende

Den Stress, den Flugreisende nun in Hamburg haben, dürfte sich am Freitag, 21. April 2023, auch auf Pendler des ÖPNV ausweiten. Durch den angekündigten Streik der Eisenbahnergewerkschaft EVG stehen in Bremen und Niedersachsen etliche Züge und Bahnen still. Viele der Verkehrsunternehmen werden zwar nicht direkt bestreikt, rechnen aufgrund der Verzahnungen aber trotzdem mit Einschränkungen auf verschiedenen Linien.