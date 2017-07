Air-Force-Fallschirmspringer retten deutsche Segler aus dem Atlantik

Bremerhaven/Miami - Zwei Segler, die sich von Jamaika in der Karibik kommend auf dem Weg nach Bremerhaven befanden, sind am Wochenende von Fallschirmspringern der amerikanischen Luftwaffe aus der Seenot gerettet worden.

Die Yacht der beiden war rund 800 Kilometer vor Miami (Florida) in Brand geraten und gesunken. Der Notruf erreichte die Retter in Amerika über einen denkbar großen Umweg. Der jüngere Segler (48) erlitt bei dem Unglück schwere Brandverletzungen, sein 66 Jahre alter Vater blieb unverletzt.

Über ein Satellitentelefon hatten die Männer Familienangehörige in Bremerhaven angerufen, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Montag mit. Auf diesem ungewöhnlichen Weg landete die Meldung bei der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe der Feuerwehr in Bremerhaven. Die Einsatzkräfte dort alarmierten kurz nach 15 Uhr die DGzRS. Zu diesem Zeitpunkt waren Vater und Sohn bereits in die Rettungsinsel gestiegen, heißt es.

Doppelter Alarm für Küstenwache in Miami

Die Seenotleitung Bremen der DGzRS setzte sich umgehend mit der amerikanischen Küstenwache - dem für das Seerevier zuständigen Siebten Distrikt in Miami - in Verbindung. Nahezu zeitgleich ging dort auch ein automatisierter Alarm der Notfunkbake der brennenden Segelyacht ein. Während die Rettungsaktion in den USA anlief, versuchten die Wachleiter in der Seenotleitung ununterbrochen, die beiden Schiffbrüchigen zu erreichen. Alle Versuche der Kontaktaufnahme blieben jedoch ergebnislos.

Videomaterial der US Air Force:

Die Küstenwache leitete den Tanker „Nord Nightingale“ um und bat aufgrund der großen Entfernung vom Festland die United States Air Force um Unterstützung. Diese schickte ein Flugzeug des 920. Rescue Wing, einer Abteilung, die normalerweise für die Suche und Rettung von Soldaten in Kriegsgebieten zuständig ist, zur Position der verunglückten Yacht.

Beim Eintreffen des Flugzeuges Stunden nach der Erstalarmierung war die „Nord Nightingale“ bereits am Unglücksort eingetroffen und hatte die Rettungsinsel der Schiffbrüchigen im Blick, konnte jedoch selbst nichts unternehmen.

Fünf Fallschirmspringer mit Schlauchbooten sprangen 800 Kilometer vom Festland entfernt über dem Atlantik aus dem Flugzeug ab, aus dem auch medizinische Ausrüstung abgeworfen wurde. Die Schiffbrüchigen wurden ins Boot geholt und vom Rettungsteam zum Tanker „Nord Nightingale“ gebracht.

Hubschrauber holen Schiffsbrüchige vom Tanker

US-Fallschirmspringer retten Segler aus Seenot Zur Fotostrecke

Zwei Airforce-Hubschrauber, die während des Fluges in der Luft an dem inzwischen zurückkehrenden Flugzeug aufgetankt wurden, flogen zur „Nord Nightingale“, zogen Schiffbrüchige und Retter vom Tanker mithilfe einer Seilwinde nach oben und flogen sie nach Florida.

Fotos

Die beiden Deutschen wurden in ein Krankenhaus nach Orlando (Florida) gebracht. Der 48-Jährige befand sich wegen seiner schweren Brandverletzungen am Montag weiterhin in Intensivbehandlung. Nach seinen Aussagen könnte das Feuer im Maschinenraum der Segelyacht ausgebrochen sein. Das Schiff hätte innerhalb kürzester Zeit in Flammen gestanden.

Vater und Sohn drückten ihren tiefen Dank gegenüber ihren Rettern und den beteiligten Organisationen aus, heißt es in der Mitteilung der DGzRS.

kom