Ahoi: Große Schiffsparade auf der Weser

Von: Martin Kowalewski

Die Schiffsparade auf der Weser bot am Freitag einiges fürs Auge, hier die „Ubena von Bremen“. © Kowalewski

Bremen – Wer mitmachen will, musste früh ablegen und sich einreihen: Die Schiffsparade auf der Weser hat am Freitag ordentlich etwas fürs Auge geboten. Sie war Teil des Deutschen Schifffahrtstages.

Mit der Parade zog die Veranstaltung von Bremen nach Bremerhaven um. Start der 24 Schiffe und etwa 70 Boote war um 8.30 Uhr im Europahafen.

Ulrich Klüber, Kapitän des Forschungsschiffs „Atair“, freut sich über die klare Sicht. „Nebel wäre für die Konzentration und Koordination vor allem der historischen Schiffe eine Herausforderung“, sagt er. Die „Atair“ führt die Parade an. Es ist ein junges Schiff, seit 2021 beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Betrieb. Unter anderem vermisst es laut Klüber Wracks in der Deutschen Bucht für Seekarten und übernimmt Umweltmonitoring in der Nordsee.

74 Jahre alt ist die „Elbe 1“– das größte je gebaute Feuerschiff, sagt Kapitän Bernd Petersen vor der Abfahrt. Das Schiff ist aus Cuxhaven da. „Es ist schön, dass so viele alte und neue Schiffe zusammenkommen“, sagt Petersen. Eine Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen. Petersen ist seit drei Jahren in Pension, war 38 Jahre Kapitän und fuhr 49 Jahre zur See.

Das Startsignal kommt von der „Atair“ aus einem Nebelhorn. Die Antwort der anderen Schiffe folgt bald. Es geht los. Hinter der „Atair“: ein Boot der Küstenwache und der Großsegler „Alexander von Humboldt II“. Prächtig gleitet auch die „Großherzogin Elisabeth“ durchs Wasser. Mit feurig-roter Farbe fällt die „Elbe 1“ sofort ins Auge. Mit der „Oceana“ und der „Hanseat“ ziehen bekannte Bremer Fahrgastschiffe vorbei.

Ungewöhnlich in der Parade ist die „Aviso 1“, ein 110 Meter langes Binnenschiff, das mit Containern beladen ist. Sehr zart wirkt da die Kogge „Ubena von Bremen“. Eine gewisse Autorität strahlt der Zollkreuzer „Borkum“ aus. Den Abschluss der Parade bilden Sportboote.