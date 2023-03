Aus für die AfD: Partei darf nicht an der Bürgerschaftswahl in Bremen teilnehmen

Von: Andree Wächter

Eine Partei weniger: Die kommende Bremer Bürgerschaftswahl findet ohne Teile der AfD statt. Das hat der Wahlausschuss in letzter Instanz entschieden.

Bremen – Der Bremer Landeswahlleiter samt Ausschuss haben sich festgelegt: Die AfD Stadt Bremen darf am 14. Mai nicht an der Wahl zur Bremer Bürgerschaft antreten. Der Landeswahlausschuss hat eine der zwei konkurrierenden Listen der AfD aus formalen Gründen nicht zur Bürgerschaftswahl zugelassen. Die Entscheidung betraf den Wahlvorschlag, den ein sogenannter Notvorstand für den zerstrittenen Landesverband eingereicht hatte. Ob die bereits zugelassene Liste für Bremerhaven wieder einkassiert wird, steht noch nicht fest.

Die Einladung zur Aufstellungsversammlung für die Kandidaten auf der Liste „Notvorstand“ habe nicht den Vorschriften entsprochen, befand der Ausschuss am Donnerstag. Sie sei im November 2022 nur in der Zeitung Weser-Kurier veröffentlicht worden; nicht alle Parteimitglieder seien erreicht worden.

Im Abschluss beschäftigte sich der Ausschuss mit der zweiten Liste, die ein sogenannter Rumpfvorstand der AfD Bremen eingereicht hat. In diesem Fall wurde ausführlich über die Legitimation dieses Vorstands diskutiert, die von Parteischiedsgerichten bestritten wird. Auch diese Liste lehnte der Wahlausschuss schlussendlich ab. Heißt in der Konsequenz: In der Stadt Bremen wird es keine AfD-Liste für die Bürgerschaftswahl 2023 geben.

Es ist aus für die AfD: Der Landeswahlausschuss hat am Donnerstag, 23. März 2023, entschieden, dass die AfD trotz Beschwerden nicht an der kommenden Bürgerschaftswahl teilnehmen darf. (kreiszeitung.de-Montage) © Steinach/Eckhard Stengel/Imago

Bis zur Bürgerschaftswahl ist jetzt erst einmal Ruhe, denn die AfD hat bis dahin keine Rechtsmittel mehr. Erst im Nachgang kann sie das Wahlprüfungsgericht und dann den Staatsgerichtshof anrufen, heißt es vom Wahlamt. Ob es nun bei den Umfragewerten für die Bremen-Wahl zu Verschiebungen kommt, bleibt abzuwarten.

Dass es so weit gekommen ist, liegt im Kern bei der AfD selbst. Im Land Bremen sind sie zerstritten, es herrscht ein reines Chaos bei der AfD. Dies geht so weit, dass die Partei, zwei konkurrierende Wahllisten eingereicht hatte – das geht laut Wahlordnung nicht. Pro Partei und Wahlkreis ist nur eine Liste zulässig. Mit Material der dpa.