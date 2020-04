Ärztekammer: Besser differenzieren

Bremen – Die Ärztekammer Bremen fordert eine bessere Differenzierung hinsichtlich der Zahl der Corona-Infektionen: „Dass die Zahl der irgendwann schon einmal Infizierten immer weiter ansteigt, liegt auf der Hand und ist wenig aussagekräftig“, sagte am Mittwoch Dr. Heidrun Gitter, die Präsidentin der Ärztekammer. Viel relevanter sei die deutlich ansteigende Zahl der schon Genesenen, die von der Gesamtzahl abgezogen werden müsse. Gitter: „Nur so haben wir eine echte Zahl der Covid-19-Kranken.“ Die neuesten Zahlen der Johns-Hopkins-Uni zeigten, dass Deutschland in der Relation der Infektionen zu den Genesenen eine gute Position einnehme. Derzeit komme auf die Gesamtzahl der nachgewiesen Infizierten fast ein Drittel Genesener – mit steigender Tendenz, so Gitter. Sie leitet daraus ab, dass die Neuinfektionskurve in Deutschland flacher verlaufe als anderswo. Diese Info sei „sehr relevant“ hinsichtloch der Belastung des Gesundheitssystems und der Überlegungen für eine schrittweise Aufhebung der Einschränkungen. Gitter forderte, diese Zahl „viel stärker“ zu transportieren.

Für wissenschaftlich fundierte Änderungen der Schutzmaßnahmen sei zudem eine bessere Informationen über die Durchseuchung der Bevölkerung wichtig. Daher fordert die Ärztekammer regelmäßige Testungen. gn