Weltpremiere am Klinikum Mitte: Ärzte ersetzen kompletten Unterkiefer

Bremen - Erstmals weltweit ist es am Klinikum Bremen-Mitte gelungen, einen Unterkiefer in mehreren Operationen komplett zu ersetzen. Das berichtet die Klinik-Holding Gesundheit Nord (Geno). Der Unterkiefer wurde zum Teil aus eigenem Knochenmaterial der Patientin, zum Teil aus Kunststoff-und Metall-Prothesen aufgebaut, wie es heißt.

Schubweise muss sie immer wieder schmerzhafte Entzündungen im Unterkiefer aushalten. Und das schon seit Jahren. Doch alles, was die Patientin, die ihren Namen hier nicht nennen möchte, ausprobiert, hilft ihr nicht weiter. Weder eine spezielle Schiene noch Antibiotika oder Kortison können ihr Problem dauerhaft stoppen.

Alle anderen Erkrankungen, die diese Symptome auslösen können, wie Tumore oder Zysten, Rheuma oder auch eine starke Osteoporose, können ausgeschlossen werden. Die Patientin ist Nichtraucherin, so dass die Entzündungsherde auch keine Folge eines starken Tabakkonsum sein können.

Patientin wendet sich erstmals 2012 an Klinikum

2012 wendet sich die heute 53-Jährige das erste Mal an die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Sie ist verzweifelt, gilt aus austherapiert. Durch umfassende Untersuchungen und eine Computertomografie finden Chefarzt Prof. Jan Rustemeyer und sein Team nicht nur die Entzündungsherde, sondern können auch zeigen, dass nur noch wenig Knochenmark in den Kieferknochen vorhanden ist.

Es ist der Anfang für eine Reihe ganz besonderer Eingriffe im Klinikum Mitte. Am Ende wird die Patientin einen komplett neuen Unterkiefer bekommen. „Etwas, das weltweit bis dato noch kein Chirurgie-Team geleistet hat“, betont Geno-Sprecherin Stefanie Beckröge. Aber der Reihe nach: Das Ärzteteam entscheidet zunächst, aus zwei Wadenbeinknochen einen neuen Unterkiefer zu rekonstruieren und nach der Heilung Zahnimplantate einzusetzen.

In einer Operation, die etwa fünf Stunden dauert, entnehmen zwei Operationsteams Knochenmaterial und Gefäße aus dem Unterschenkel und modellieren daraus einen neuen Unterkiefer, der am Kiefergelenk befestigt wird. Die erfolgreiche Operation bedeutete drei Jahre Ruhe für die Patientin, so die Geno-Sprecherin. Sie sei beschwerdefrei, könne alles beißen und kauen und habe keinerlei Einschränkungen beim Sprechen. Dann aber kommt sie im vergangenen Jahr zurück in die Klinik. Diesmal ziehen die Schmerzen bis hoch ins linke Kiefergelenk. Nach den Voruntersuchungen ist klar: Auch das Kiefergelenk muss komplett ausgetauscht werden.

Prothesen versprechen Linderung

Dass drei Jahre seit der letzten Operation vergangen sind, erweist sich als Glücksfall. „Inzwischen ist man sehr viel weiter in der Herstellung von dauerhaftem künstlichen Gelenkersatz“, sagt Rustemeyer. Die Patientin bekommt einen maßangefertigten Gelenkkopf aus Kunststoff und eine Gelenkpfanne aus Metall. Alles scheint endgültig gut zu sein. Bis zu Beginn dieses Jahres der rechte aufsteigende Ast des Kiefers zu schmerzen beginnt. Nun müssen auch Gelenkkopf und Gelenkpfanne auf der rechten Seite durch Prothesen ersetzt werden.

Die komplette Rekonstruktion des Unterkiefers durch Knochen Prothesen und Zahnprothesen ist somit vollendet. Die ewige Zeit der Schmerzen ist für die Patientin vorüber, sagt die Geno-Sprecherin. Mit dem komplett neuen Unterkiefer könne die 53-Jährige heute wieder ohne Probleme zubeißen. Die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Klinikum Mitte ist auf schwierige Fälle spezialisiert. Rustemeyer und sein Team führen etwa 100 hochkomplizierte Eingriffe im Jahr durch. Die meisten Betroffenen sind Krebspatienten.

gn