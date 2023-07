Ärger in Bremer Straßenbahn: Steinwurf und Beleidigungen

Von: Elisabeth Gnuschke

Nach einem Streit in einer Straßenbahn zwischen Kindern und einem Mann ermittelt die Bremer Polizei. © Kuzaj

In einer Straßenbahn in Huchting haben sich ein Mann und mehrere Kinder gestritten. In der Folge sollen die Jugendlichen einen Stein geworfen, der Mann die Kinder beleidigt haben.

Bremen – In einer Straßenbahn in Huchting sind am Montagabend mehrere Kinder und ein Mann aneinandergeraten. Letzlich sollen ein Stein geflogen und Beleidigungen gefallen sein.

Der Mann, 48 Jahre alt, fühlte sich nach eigener Aussage gegen 21.30 Uhr in der Tram von einer Gruppe Kinder im Alter von zwölf bis 14 Jahren gestört, berichtete am Dienstag ein Polizeisprecher. Es sei zu einem Wortgefecht gekommen, in dessen Verlauf die Kinder den 48-Jährigen – in der Straßenbahn – mit einem Stein beworfen haben sollen.

Frauen greifen bei Streit ein: Polizei Bremen lobt umsichtiges Verhalten

Alle stiegen an der Haltestelle Alter Dorfweg aus. Hier soll der Mann die Kinder wegen ihrer dunklen Hautfarbe rassistisch beleidigt, sie mit einer Flasche beworfen und bedroht haben, berichtete Polizeisprecher Bastian Demann. Zwei Frauen (33 und 35) griffen ein, woraufhin der Mann eine Frau ebenfalls wegen ihrer schwarzen Hautfarbe rassistisch beleidigt haben soll.

Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 48-Jährigen mit zur Wache. Er soll alkoholisiert gewesen sein, so Demann. Außerdem hatte er laut Polizei kleine Mengen Drogen bei sich. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand, hieß es. Der Polizeisprecher lobte das „umsichtige und couragierte Verhalten“ der beiden Frauen.