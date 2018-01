Zweifacher Sprint-Weltmeister bestreitet in Bremen sein letztes Rennen

Bremen - Von Gerd Töbelmann. Wenn Rene Enders mal Oberkörper und Beine zeigt, dann fühlt man sich als Otto Normalverbraucher schon ziemlich im Stich gelassen. Muskeln, wohin das Auge schaut.

Der 30-jährige Sprinter hatte mit seiner Karriere eigentlich schon abgeschlossen, doch für Bremen noch einmal trainiert, um in der Hansestadt bei seinem definitiv letzten Rennen eine gute Figur zu machen. Die 73 Kilo verteilen sich auf nur 165 Zentimeter. „In meiner Hochphase hatte ich 78 Kilo drauf“, sagt Enders. Und diese fünf Kilo mehr waren mit Sicherheit kein Fettgewebe.

Doch am Dienstag wird der Erfurter seine letzten aktiven Runden drehen. Eigentlich schade, denn Enders ist immer noch „vorzeigbar“, meint aber, „dass nun eben ein neuer Lebensabschnitt kommt mit mehr Zeit für Freundin Justine Zeiske und den kleinen Sohn Levi“.

Auf dem Weg zur Oma vom Ehrgeiz gepackt

Dabei war Enders als Kind und Jugendlicher gar nicht auf den Radsport gepolt. Fußball und vor allem Judo standen im Vordergrund. Bis zum Jahr 2001. Der Erfurter erinnert sich noch genau an den Tag, als sein sportliches Leben eine Wendung erfuhr: „Ich war mit meinem Rad unterwegs zur Oma, um bei ihr Nudeln zu essen. Da fuhr eine Radgruppe an mir vorbei. Mich packte der Ehrgeiz und ich wollte und habe sie eingeholt. Das wiederum hat dem Trainer dieser Gruppe, Peter Mortag, so imponiert, dass er mich zum Training nach Gera eingeladen hat.“

Danach ging es im Radsport nur noch bergauf für Enders. 2005 folgte der Weltmeistertitel im Junioren-Teamsprint. Bei den Erwachsenen folgten in diesem Wettbewerb noch zwei weitere WM-Titel.

Eigentlich ist Enders ein lustiger und bescheidener Mann, der nach eigener Aussage den Radsport gar nicht mal so sehr liebt. Aber mit einigem Stolz berichtet er doch davon, „dass ich Weltrekordhalter im Teamsprint und der schnellste Anfahrer auf der Welt bin“. In Peking, London und Rio de Janeiro durfte der 30-Jährige gleich dreimal bei Olympischen Spielen mitmachen. Dabei sprangen im Teamsprint insgesamt zwei Bronzedemaillen heraus.

Enders will Karriere mit Sieg beenden

Auf den Sixdays-Bahnen machte er sich dagegen recht rar, auch wenn er heute sagt, „dass die Sprinter-Wettbewerbe kein Füllstoff, sondern eine Attraktion der Rennen sind“. Seine Bremen-Premiere feierte Enders, der seit elf Jahren bei der Bundespolizei in Erfurt Dienst im Bahnhof tut, im vergangenen Jahr. Und das ungeplant. Eigentlich war Maximilian Levy, noch erfolgreicher als Enders, vorgesehen, doch der musste wegen Verletzung passen. Enders sprang ein – und gewann auch gleich. Morgen möchte er nun gern mit einem weiteren Bremen-Sieg seine Karriere beenden. Das dürfte auch klappen, denn der Tscheche Tomas Babek, sein ärgster Konkurrent, stürzte am Freitagabend und dürfte kein echter Rivale mehr sein.

Aber so ganz ohne Radsport wird Enders auch in Zukunft nicht auskommen müssen, denn weiterhin fungiert er als einer der Trainer von Kristina Vogel, der momentan weltbesten Sprinterin. „Und auch die Jugend in Erfurt liegt mir sehr am Herzen“, sagt Enders. Er hat eben nicht vergessen, wo für ihn im Radsport alles begann.