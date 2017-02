Die älteste erhaltene Flagge Siams

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ein besonderer Besuch bei einem besonderen Exponat. Am Donnerstag, 23. Februar, wird der Direktor des „Thai National Flag Museums“, Pluethipol Prachumphol, im Bremer Focke-Museum an der Schwachhauser Heerstraße erwartet.

Eigentlich kommt er nach Europa, um ein Symposium in Florenz zu besuchen. Von dort wiederum macht er sich extra für einen Tag auf den Weg nach Bremen. Denn was er sich im Focke-Museum anschauen wird, hat eine ganz besondere Bedeutung für Thailand. Das Bremer Museum nämlich besitzt die weltweit älteste Flagge Siams. Der deutsche Flaggenforscher Jörg Karaschewski aus Achim begleitet Prachumphol in Bremen.

Das Focke-Museum hat eine größere Anzahl historischer Flaggen aus dem Jahr 1849 im Bestand. Allerdings stammen diese Flaggen nicht aus fernen Ländern und wurden auch nicht von Bremer Seefahrern mit ihren Handelsschiffen in die Hansestadt gebracht. Diese Flaggen wurden vom Bremer Bürgerverein für einen Festzug anlässlich des Gedenkens an die März-Revolution von 1848 angefertigt. Dennoch handelt es sich nach Aussage des „Thai National Flag Museums“ bei der im Focke-Museum ausgestellten roten Flagge mit dem weißen Elefanten um die nachweislich älteste noch erhaltene Flagge Siams, so Flaggenforscher Karaschewski. Siam heißt seit 1939 Thailand. Bereits die Mutter des heutigen thailändischen Königs hatte 1966 das Focke-Museum besucht und sich dort unter anderem die Siam-Flagge zeigen lassen.

Direktor Prachumphol hat ein internationales Netzwerk von Flaggenforschern aufgebaut, die für das Museum flaggenkundliche Informationen und Bildmaterial zur Geschichte der Flaggen Siams sammeln. Der Achimer Autor Karaschewski vertritt Deutschland in diesem Netzwerk.