Bremen - Von Martin Kowalewski. Eine wahre Kerzenpracht: Kerzen in Form von Kugeln oder auch, beim Modell „Wichtel“, spitz geformt wie eine Wichtelmütze stehen neben gewickelten „Fackeln“, großen Kerzen an einem Holzstab für den Garten. Mit „Flutlicht – Bremer Kerzenmanufaktur“ hat der Martinshof eine neue Marke ins Leben gerufen. Einzigartige Kerzen aus Handarbeit, hergestellt von Menschen mit schweren Behinderungen, sind Kern der neuen Produktlinie.

Bei den großen Kerzen vom Typ „Leuchtturm“ stehen beim Aufdruck vier Farben zu Auswahl. Unter dem Namen „Adventskranz to go“ gibt es vier kleine Teelichter in einer kompakten Pappschachtel, zwei in Rot und zwei in Grün, beides mit Weihnachten verbundene Farben. „Das sind vier Lichter, die sie mit auf Reisen nehmen können“, sagt Bernd Zerhusen (35), Produktionsleiter in der Betriebstätte West des Martinshofs.

Die Kerzenfertigung gäbe es an dem Ort schon mehrere Jahre. „Wir haben uns entschlossen, das stärker zu fokussieren und Jobs für Menschen mit besonderem Bedarf zu schaffen“, sagt Zerhusen. So wurde ein echter Firmenlook für die Verpackung kreiert, die, wie auch die Kerzen in der Betriebsstätte am Schiffbauerweg, von Menschen mit Behinderungen hergestellt wird. Dafür hat der Martinshof mit der Agentur „Blaukontor für Gestaltung“ zusammengearbeitet. „Wir wollten was Norddeutsches. Das Weserstadion mit seinem Flutlicht ist mit Bremen assoziiert“, sagt Susanne Hagemeister, Geschäftsführerin bei „Blaukontor“.

26 Menschen arbeiten bei „Flutlicht“, zumeist liegen geistige und auch körperliche Behinderungen vor. Die Mitarbeiter sind oft schwer eingeschränkt. Michael (43) aus Bremen leidet an Spastik und kann seine Hände nur sehr eingeschränkt bewegen. Aber er kann Wachsstückchen greifen und in eine Form geben. Diese wird später mit Wachs gefüllt, die lockeren Stückchen ergeben dann eine Verzierung in der Kerze. Michael tut all dies mit der Greifhilfe „Gripability“. Mit einer Schnalle befestigt er einen Greifer an seiner linken Hand. Der packt zu, wenn Michael mit seiner rechten Hand auf einen sehr großen Knopf drückt. Er arbeitet schon zehn Jahre mit Kerzen. „Ich würde gerne auch mal was anderes probieren“, sagt er. „Vielleicht etwas im Bereich Verpackung.“

Alexandra Kleier, Ergotherapeutin und Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung, hat da schon eine Idee. Die Verpackungen für die Kugelkerzen müssen vorgeknickt und in einem zweiten Schritt die Kerzen hineingesteckt werden. Das könnte was für Michael sein, auch wenn er dafür viel üben müsste, sagt sie. „Das ist ein langer Weg.“

Jessica (31) aus Bremen steckt derweil die kleinen Teelichter in Schachteln mit der Aufschrift „Adventskranz to go“. Vor ihr stehen auch Leuchttürme und die zugehörigen Banderolen. „Ich mache seit vier Jahren Kerzen, vorher war ich im Bereich Konfitüre“, sagt sie.

Justina aus Bremen trägt zwei große, dunkle Wachsflecken auf einem Arbeitsbrett auf und ritzt mit einem Griffel ein wildes Muster hinein. Danach trägt sie eine gelbe Farbflüssigkeit auf. Sie greift zu einem Holzstab. An diesem hängt ein Docht, den Justina dreimal in flüssiges Wachs taucht. Dann legt sie eine weiche Wachsplatte auf die Arbeitsfläche, wickelt den Stab damit ein. Eine Fackel ist fertig. Das dunkle Muster ist auf ihr zu sehen.

Die Kerzen von „Flutlicht“ gibt es in den Martinshof-Shops am Markt und am Flughafen und sie können online über den Facebook-Auftritt der Manufaktur bestellt werden. Es gibt sie auch an der Betriebsstätte West Schiffbauerweg des Martinshofs, Ludwig-Plate-Straße 7, nahe dem Einkaufszentrum „Waterfront“.

Termin

Die Weihnachtsausstellung des Martinshofs in der Unteren Rathaushalle ist vom 29. November bis zum 8. Dezember geöffnet.