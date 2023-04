„Noch viel Luft nach oben“: Bremen beim Fahrrad-Ranking trotz Note 3,6 auf Platz eins

Teilen

Bremen ist einem Ranking des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zufolge die Fahrrad-Großstadt Nummer eins in Deutschland.

Bremen – In keiner anderen deutschen Großstadt sind die Radfahrenden so zufrieden mit der Verkehrslage wie in Bremen – erneut. Die Hansestadt belegt in einem Ranking des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) unter den Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern bereits zum dritten Mal den ersten Platz – gefolgt von Frankfurt/Main und Hannover mit nur minimalen Abweichungen. Sowohl in Bremen als auch Hannover freuen sich Radfahrer vor allem über die Erlaubnis, in Einbahnstraßen die Gegenrichtung nutzen zu können sowie über die gute Erreichbarkeit des Zentrums.

Lediglich die Schulnote 3,6: „Da ist noch viel Luft nach oben.“

Alle drei ersten Großstädte erreichten trotz des guten Abschneidens im Ranking lediglich die Schulnote 3,6. Die Ergebnisse zeigten, dass die Bedingungen noch nicht optimal seien, sagte ein ADFC-Sprecher. „Da ist noch viel Luft nach oben.“ Als negativ bewerteten die Befragten für Bremen, dass die dortigen Radwege oftmals zu schmal seien und Autofahrer zu wenig dafür belangt würden, wenn sie ihr Fahrzeug auf Radwegen parkten. Auch beklagten sie die häufigen Fahrraddiebstähle in der Hansestadt. In Hannover ärgern sich die Befragten über die Ampelschaltungen für Radfahrer sowie die Führung an Baustellen.

Radfahrer fahren durch die Bremer Innenstadt. © Sina Schuldt/DPA

In Bremen wird derzeit eine umfassende Fahrrad-Premiumroute quer durch die Stadt gebaut. Vor allem im Verlauf der Wallanlagen und am Osterdeich hatte dieses Projekt zuletzt immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die Frage, wie viel Autofreiheit die Hansestadt mit Blick auf die heimische Wirtschaft ertragen kann, ist ein Thema bei der Bremer Bürgerschaftswahl am 14. Mai.

Eine deutlich bessere Note als Bremen und Hannover erzielt mit 2,8 Nordhorn in der Grafschaft Bentheim. Damit verteidigt die Stadt den ersten Platz in der Klasse über 50.000 Einwohner – vor Bocholt in Nordrhein-Westfalen und Tübingen in Baden-Württemberg. In der Kategorie der Städte mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern landete Göttingen mit der Note 3,5 auf Platz zwei und Oldenburg mit der Note 3,6 auf Platz vier. Bremerhaven liegt abgeschlagen auf Platz 35 mit der Note 4,4.

Immer häufiger wird Umweltfreundlichkeit als Motiv für die Fahrradnutzung genannt

Häufiger als in früheren Befragungen wird dem ADFC zufolge die Umweltfreundlichkeit als Motiv für die Fahrradnutzung genannt.

Sie sei eine der zwei am häufigsten genannten Gründe dafür, aufs Rad zu steigen, sagte ein Sprecher. In Großstädten sei sie sogar der häufigste Grund. Auch eine andere Motivation gewann an Bedeutung: Im Jahr 2020 gaben 33 Prozent der Befragten Kostengründe als Motiv für die Radnutzung an, 2022 waren es schon 49 Prozent.



Der ADFC befragte für seinen Fahrradklima-Test im Herbst 2022 zum zehnten Mal bundesweit Radfahrerinnen und Radfahrer. Rund 245.000 Menschen nahmen an der Online-Umfrage teil. Das Ranking ist nicht repräsentativ, gilt aber als Stimmungsbarometer. Laut ADFC ist es eine der größten Umfragen zur Zufriedenheit von Radfahrern weltweit. Der Test wird alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums durchgeführt. (dpa)