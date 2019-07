Rasante Rennen mit anspruchsvollen Winden

Das Wasser spritzt hoch. Die Zweier-Teams arbeiten auch mit dem Gewicht ihrer Körper. Zwei „Thundercats“ gehen in die Kurve. Die Zuschauer bekommen auf der Weser in Gröpelingen einige rasante Rennen zu sehen.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Es ist eng im Cockpit des Formel-4-Rennbootes mit der Startnummer 11. Die Sitzfläche besteht aus Styropor. Davor ist Platz für die Beine. Das Lenkrad ist klein. Vor dem Start der Formel 4 beim zweiten Motorbootrennen des ADAC Weser-Ems am Sonnabend vor dem Einkaufszentrum „Waterfront“ in Gröpelingen setzt sich Laura Morgenstern (17) aus Duisburg ins Cockpit.

Das Boot liegt noch an Land. Laura setzt den Helm auf, stöpselt kurz einen Stecker ein: die Funkverbindung zu ihrem Team an Land. Daneben ist der Anschluss für die Sauerstoffflasche für den Notfall. Wenn das Boot sich überschlägt und falsch herum auf dem Wasser treibt, bleibt nur noch der Notausstieg. Den hat Laura geübt, im sogenannten Tunneltest. „Dabei wird der Überschlag simuliert. Man sitzt festgeschnallt mit dem Sechs-Punkt-Gurt und muss sich befreien“, sagt Laura. „Ein Taucher kommt und klopft einem kurz auf die Schulter. Man soll zeigen, dass man unter Wasser ruhig bleibt.“ 2018 hat sie sich mit dem Boot überschlagen und dann einige Zeit pausiert. Mit 60 PS und einem Gewicht von 360 Kilo samt Fahrerin erreicht ein Formel-4-Boot 120 Stundenkilometer. Die Zuschauer bekommen also in der Gluthitze rasante Rennen auf der Weser zu sehen.

Per Kran wird das Boot ins Wasser gehievt. Start! Die Boote kommen schnell auf Tempo. Bei den geraden Streckenabschnitten geht der Bug hoch. Besonders wichtig für den Erfolg auf der L-förmigen Strecke sind die Kurven. Die „11“ mit Laura fährt zunächst eine etwas weite Kurve, passiert dieselbe Boje später aber um einiges enger. Wenn mehrere Boote zeitnahe in die Kurve gehen, wird es eng. Wasser spritzt, ein wildes Szenario.

Fast genauso sieht das Rennen der etwas schwächeren Formel-5-Boote aus. Bei diesem geschieht eine Unregelmäßigkeit. Die zwei Erstplatzierten sausen nach dem Zieldurchlauf in eine weitere Runde – wohl die Folge eines Missverständnisses. An einer Kurvenboje rammt einer der beiden ein Boot, das gerade seine letzte Runde fährt. „Das Boot hat sich gedreht“, sagt Kommentator Jörg Hennig (59). Nach dem Rennen sagt F-5-Pilot Tom Winkler (14) aus dem hessischen Heppenheim an der Bergstraße: „Das ist ein schön zu fahrender Bojenkurs, durch den Wind und die Wellen etwas schwierig.“

+ Laura Morgenstern (17) in Fahrtmontur im Cockpit ihres Formel-4-Motorbootes. Per Funk steht sie immer in Kontakt zu ihrem Team an Land. © Kowalewski

Rasant sausen auch die „Thundercats“, Motorschlauchboote mit zwei Mann Besatzung, durchs Weserwasser. Sie wurden für Rettungseinsätze etwa an der Küste Afrikas entwickelt, sagt Moderator Hennig. Das Feld bewältigt die 9,6 Kilometer mit engen Kurven in sechs bis sieben Minuten. Die „Thundercats“ gefallen Stephan Frey (54) aus Ganderkesee besonders gut. „Es war besonders interessant zu beobachten, wie die beiden Fahrer sich in den Kurven bewegt haben“, sagt er.

Der Bremer Sezgin Isbilir (49) ist nach der ersten Rennrunde nicht ganz zufrieden. Er liegt auf Platz 4, will aber im Verlauf der Rennen am Sonnabend und Sonntag weiter nach vorn. „Der Start war etwas chaotisch“, sagt er. Die Ampelanlage habe nicht richtig funktioniert. „Einer hat geschrien, als zwei losgefahren sind. Wir haben zwei bis drei Sekunden verloren.“ Der böige Wind sei nicht ohne. „Es kann zum Überschlag kommen, wenn der Co-Pilot das nicht schnell ausgleicht.“

Isbilir will vor den weiteren Rennen die Schraube von 15 auf 16 Zoll wechseln. „Man kann damit zwar nicht so schnell starten, aber schneller fahren“, sagt er. Das helfe auf der 500 Meter langen Geraden. In den Kurven müsse man aufpassen, nicht herausgetragen zu werden.