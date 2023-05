„Ackern für Bremen“: CDU-Chef Merz macht Wahlkampf an der Weser

Von: Thomas Kuzaj

Besuch bei der CDU – von links gesehen: Bernd Neumann (Ehrenvorsitzender), Parteichef Friedrich Merz, die Spitzenkandidaten Frank Imhoff und Wiebke Winter. © dpa/Strangmann

Bremen – Vor der Bürgerschaftswahl am 14. Mai geht der Wahlkampf jetzt in die Schlussphase. Die SPD treibt ihren Kult um Spitzenkandidat Andreas Bovenschulte weiter auf die Spitze. Neben Devotionalien vom Fan-Magazin bis zur „Bovi“-Tragetasche gibt es nun auch Aufkleber mit Aufschriften wie „Bovi rockt Bremen“, „Bovi-Power“ und – kein Scherz – „I love Bovi“.

Die CDU setzte unterdessen am Wochenende auf die Unterstützung durch ihren Bundesvorsitzenden Friedrich Merz, der auf Einladung des Wirtschaftsrats der CDU in Bremen sprach. Natürlich war das Spitzenkandidaten-Duo aus Frank Imhoff und Wiebke Winter in der Überseestadt dabei ebenfalls mit von der Partie.

Merz kritisierte bei dem Wahlkampfauftritt die Energiepolitik der Bundesregierung. Der 2011 unter der CDU beschlossene Ausstieg aus der Kernenergie sei im Rückblick ein Fehler gewesen, sagte Merz. Aber genauso mache die jetzige Bundesregierung den Fehler, für alle Bereiche wie Verkehr, Wärme oder Industrie nur auf Strom zu setzen.

Kampf gegen Klimawandel als Chance für die Wirtschaft

Die Bundesregierung verbaue Technologien den Weg, die zukünftig vielleicht verfügbar seien. Die Klimakrise sei Fakt, sie müsse bewältigt werden, sagte Merz. „Ich bin fest überzeugt, dass es nur mit marktwirtschaftlichen Instrumenten gelingt, diese ökologischen Probleme zu lösen.“ Ziel müsse es sein, dass Deutschland und Europa Industriestandort blieben und Wohlstand und Freiheit gesichert würden. Der Kampf gegen den Klimawandel als Chance für die deutsche Wirtschaft, das ist die Botschaft des Redners.

Für den CDU-Vorsitzenden war die Rede Ende April im „Hudson Eventloft“ in der Bremer Überseestadt der erste Auftritt im Bürgerschaftswahlkampf. Direkt danach ging‘s – mit Imhoff und Winter – weiter nach Bremerhaven. Straßenwahlkampf pur, Merz sprach mit Bürgern der Seestadt.

„Bovi rockt Bremen“ und „I love Bovi“ – die SPD treibt ihren Personenkult um den Spitzenkandidaten (und Bürgermeister) Andreas Bovenschulte weiter auf die Spitze. © Kuzaj

Die CDU war bei der Bürgerschaftswahl 2019 in Bremen erstmals stärkste Kraft geworden, ging bei der Regierungsbildung aber leer aus – stattdessen kam Rot-Grün-Rot. Gegenwärtig sehen Umfragen die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Imhoff wieder hinter der Bremer Dauerregierungspartei SPD. Gleichwohl hat die CDU das Ziel, erneut stärkste Kraft zu werden. „Ackern für Bremen“, so steht‘s jetzt auf neuen CDU-Plakaten mit dem Landwirt Imhoff. kuz/dpa