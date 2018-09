Der achteckige Turm: Seefahrtschule und Sternwarte an der Piepe

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Es war so ein schöner achteckiger Turm, den die Seefahrtschule am Neustadtswall in der Nähe der Piepe hatte. Die Mitglieder der Ende 1920 gegründeten Olbers-Gesellschaft hatten ein Auge darauf geworfen. Schließlich wollten sie eine Sternwarte einrichten. Die Seefahrtschule mit dem achteckigen Turm, sie ist heute Thema unserer Serie „Verschwunden“.

Anfang der 20er Jahre beschleunigte sich die Inflation. Die Himmelskundler mussten sich von dem Plan eines eigenen Baus verabschieden. So fiel der Blick auf den attraktiven Turm der Seefahrtschule, in dem schließlich die erste Sternwarte des Vereins eingerichtet wurde.

Alles begann Anfang 1921 mit der Installation eines Fernrohrs. Im März wurden schon die ersten Beobachtungen gemacht, eine Kuppel fehlte da aber noch. Die folgte später. Und am 11. Oktober 1924 weihte die Olbers-Gesellschaft ihre Sternwarte auf dem Turm ein. Benannt hat sich die Gesellschaft nach dem Bremer Heinrich Wilhelm Olbers (1758 bis 1840). Er war Astronom und Arzt und gilt als Entdecker der Asteroiden (Kleinplaneten) Pallas und Vesta.

Aus dem All zurück ins alte Bremen. Das Gebäude der Seefahrtschule, in (oder besser: auf) dem die Olbers-Gesellschaft nun untergekommen war, stammte aus dem Jahr 1877. Anno 1909 war es aufwendig umgebaut worden. Vor dem Umzug in die Neustadt war die Seefahrtschule, die anfangs noch Steuermannsschule hieß, in verschiedenen Gebäuden untergebracht gewesen – so beispielsweise im Haus Seefahrt, an der Dechanatstraße (Altstadt, in der Nähe des Schnoorviertels) und an der Wichelnburg im Stephaniviertel.

Der Neustadt-Neubau von 1877 wurde dann nach Plänen der Architekten und Baudirektoren Alexander Schröder (1806 bis 1877) und Johannes Rippe (1838 bis 1908) errichtet. Beide kannten sich aus der bremischen Bauverwaltung. Gemeinsam waren sie für eine ganze Reihe auch stadtbildprägender Bauten verantwortlich – darunter beispielsweise die Strafanstalt in Oslebshausen (1871 bis 1874). In Sichtweite ihrer Seefahrtschule mit dem achteckigen Turm lag nicht nur die Piepe, sondern auch die bis 1821 errichteten Wachthäuser des Buntentors. Sie wurden im Kriegsjahr 1944 durch Bomben zerstört – wie auch die Seefahrtschule und mit ihr die Sternwarte.

Nach dem Krieg ist die Olbers-Gesellschaft der Seefahrtschule treu geblieben – im Oktober 1958, vor 60 Jahren also, hat sie ihre neue Sternwarte eingeweiht. Sie liegt im Gebäude an der Werderstraße 73, im ebenfalls 1958 eröffneten Nachkriegs-Bau der Seefahrtschule (heute: Fachbereich Betriebswirtschaft und Nautik der Hochschule Bremen). Nur einen achteckigen Turm, den gibt es nicht mehr.