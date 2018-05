Achimer Unternehmen Nevaris zieht in die Bremer Airport-Stadt

Fünfdimensionale Planung

+ © Kowalewski Thorsten Wenzel, Vertriebsleiter bei Nevaris, zeigt seinen Besuchern den Grundriss des Europa-Centers. Iris Geber (l.), Abteilungsleiterin Unternehmensservice bei der Wirtschaftsförderung Bremen, und Staatsrat Ekkehard Siering (r.) schauen interessiert. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Es geht auch andersherum: Nachdem mit Kellogg‘s und Coca-Cola zwei Firmen ihre Bremer Standorte aufgegeben haben, ist die Firma Nevaris, ein Spezialist für Softwareanwendungen für die Baubranche, aus Achim mit 60 Mitarbeitern in das Europa-Center in der Airport-Stadt gezogen. Der Hauptgrund: In der Hansestadt lassen sich leichter Mitarbeiter finden.